بعد خضوعه للجراحة .. وزيرة الثقافة تطمئن الجمهور على صحة هانى شاكر

حرصت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة على التواصل مع الفنان الكبير هانى شاكر والإطمئنان على صحته بعد خضوعه لجراحة فى القولون خلال الساعات الماضية.

وطمأنت جيهان زكى الجمهور على صحة هانى شاكر مشيرة إلى التواصل المستمر مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة سير الرعاية الطبية المقدمة للفنان الكبير.

وتمنت له الشفاء العاجل، داعية الله أن يمنّ عليه بموفور الصحة والعافية، ليعود سريعًا إلى جمهوره ومحبيه، حتى يواصل عطائه الفنى الذى أسعد جمهوره الكبير فى مصر والوطن العربى.

وأوضحت الدكتورة جيهان زكى أن حضور وإبداع هانى شاكر أثرى المشهد الفنى المصرى وألهم أجيالًا من الفنانين والموسيقيين.

مصطفى كامل يكشف تفاصيل الحالة الصحية لهانى شاكر

وكان أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بياناً صحفياً موجهاً إلى كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة خلال الساعات الماضية وناشدهم فيه بضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تناول الأخبار المتعلقة بالحالة الصحية لصديق عمره ورفيق مشواره، أمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر.

​وجاء في نص البيان ما يلي: أعلن للجمهور الكريم وللزملاء في الوسط الإعلامي أن حالة الفنان الكبير هاني شاكر مستقرة تماماً بفضل الله، وهو يخضع حالياً للإشراف الطبي اللازم والبروتوكول العلاجي الطبيعي منذ خروجه من غرفة العمليات بنجاح.

كما وجه الفنان مصطفى كامل أسمى آيات الشكر والتقدير لمعالي وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، مثمناً زيارة سيادته الشخصية اليوم للفنان هاني شاكر في المستشفى، وهي اللفتة التي تعكس اهتمام الدولة برموزها الفنية وقوتها الناعمة.

​واختتم مصطفى كامل بيانه بكلمات مؤثرة وصف فيها الفنان هاني شاكر بـ أخيه الكبير وحبيبه وتوأم نجاحه، مطالباً الجميع بالدعاء الصادق له بتمام الشفاء والعافية، والابتعاد عن تداول أي شائعات قد تؤثر على الحالة المعنوية للفنان وأسرته.