أول تعليق من شوبير بعد هزيمة الأهلي من طلائع الجيش

وقع فريق الأهلي في فخ الخسارة أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الكلية الحربية، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك: “‏لا حول ولا قوة الا بالله”.

بهذه الخسارة توقف رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث بينما وصل طلائع الجيش للنقطة 22 في المركز الرابع عشر.



أحرز محمد عاطف هدف تقدم طلائع الجيش في الدقيقة 4 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح طلائع الجيش من ركلة ركنية سددها محمد فتح الله باتجاه المرمى ليغير محمد عاطف اتجاه الكرة لتسكن الشباك.

وشن النادي الأهلي هجوما قويا من أجل إحراز هدف التعادل ولكنه لم يتمكن، وسدد تريزيجيه تمريرة في الدقيقة 19 لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الطلائع.