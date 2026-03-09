تعليق ناري لمهيب عبد الهادي بعد هزيمة الأهلي من طلائع الجيش

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي على هزيمة النادي الأهلي من طلائع الجيش في اللقاء الذي جمعهما اليوم.

وكتب مهيب عبد الهادي على فيسبوك: "الأهلي يهدي الزمالك وبيراميدز هدية جديدة بهزيمة من طلائع الجيش 2/1".

وانتهت أحداث 85 دقيقة من المباراة التي تجمع بين طلائع الجيش والأهلي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز وما زال المارد متأخرا حتى الآن بهدفين مقابل هدف.

أحرز محمد عاطف هدف تقدم طلائع الجيش في الدقيقة 4 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح طلائع الجيش من ركلة ركنية سددها محمد فتح الله باتجاه المرمى ليغير محمد عاطف اتجاه الكرة لتسكن الشباك.

وشن النادي الأهلي هجوما قويا من أجل إحراز هدف التعادل ولكنه لم يتمكن، وسدد تريزيجيه تمريرة في الدقيقة 19 لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الطلائع.