علاء عبدالعال يسجل رقما قياسيا بـ11 تعادلاً سلبياً مع غزل المحلة في الدور الأول

حقق المدرب المصري علاء عبد العال، مدرب غزل المحلة، رقماً فريداً خلال الدور الأول من الدوري المصري الممتاز، حيث قاد فريق غزل المحلة للتعادل في 13 مباراة، منها 11 مباراة انتهت بالتعادل السلبي، وهو رقم لم يحققه أي مدرب مصري سابق في تاريخ البطولة.

وجاءت سلسلة التعادلات السلبية للفريق رغم الصعوبات التي واجهها خلال المباريات، مما منح غزل المحلة علامة مميزة في جزء من الموسم.

ويعد عبد العال من أبرز المدربين المصريين، وقد أثار أسلوبه في اللعب ونتائجه الكثير من النقاش بين الجماهير والنقاد الرياضيين خلال هذا الموسم، خاصةً بسبب كثرة التعادلات وعدم قدرة الفريق على تحقيق الانتصارات.