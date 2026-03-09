خالد طلعت: هدف طلائع الجيش رقم 450 في شباك الشناوي

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت، احصائية لعدد الأهداف التي هزت شباك حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، على مدار تاريخه.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “هدف طلائع الجيش هو الهدف رقم 450 الذي يهز شباك محمد الشناوي”.

وتابع: “234 هدف مع الاهلي و103 هدف مع بتروجيت و50 هدف مع طلائع الجيش و16 هدف مع حرس الحدود و47 هدف مع منتخب مصر”.

وسيطر التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وطلائع الجيش في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

جاء هدف محمد عاطف في الدقيقة 4 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح طلائع الجيش من ركلة ركنية سددها محمد فتح الله باتجاه المرمى ليغير محمد عاطف اتجاه الكرة لتسكن الشباك.

وشن النادي الأهلي هجوما قويا من أجل إحراز هدف التعادل ولكنه لم يتمكن، وسدد تريزيجيه تمريرة في الدقيقة 19 لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الطلائع.