ترامب يؤكد عدم رغبته بتكرار سيناريو العراق في إيران
أمام أحد مصانع السادات.. مصرع عامل على يد زميله في المنوفية
الحرس الثوري لـ ترامب: المرشد هو من يقرر متى تنتهي الحرب.. وستندمون على قراراتكم الغبية
زيادة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز رسميًا.. إليك القائمة الجديدة والإعلان الرسمي فجر اليوم
مسلسل على قد الحب الحلقة 20.. نجاح خطة مها نصار ودخول نيللي كريم المصحة بعد تدهور حالتها
الجيش السوري: حزب الله أطلق قذائف باتجاه البلاد.. ولن نتساهل مع أي اعتداء على أرضنا
ترامب: أجلنا ضرب بعض أهم الأهداف في إيران إلى وقت لاحق
مفاجأة من الحرس الثوري الإيراني: أي دولة تطرد سفراء أمريكا وإسرائيل من أراضيها لها حرية المرور بمضيق هرمز
أسرار جديدة من حرب 67.. تشكيل جوي مصري يسقط طائرتي مظليين إسرائيليين ويعطل خطط غزو شرم الشيخ| فيديو
محاكمة 13 متهما بالانضمام لداعش كرداسة.. اليوم
طريقة جديدة لاكتشاف أماكن الذهب القديمة باستخدام الأسماك.. ما القصة؟
المواصفات الكاملة لسيارة ام جي GT موديل 2026 الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

محاكمة 13 متهما بالانضمام لداعش كرداسة.. اليوم

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 13 متهما، فى القضية رقم 16536لسنة 2023 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 383 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة، والمعروفة بـ"خلية داعش كرداسة الثانية".

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحة وأمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثانى وحتى الثالث عشر انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمين من الأول وحتى السادس تدريبات لدى تلك الجماعة لتحقيق أغراضها، والمتهمون من الأول وحتى الخامس والتاسع أيضا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وأن مولوا الجماعة بأموال جمعها ومدها بها المتهمون من الأول وحتى الرابع، ووفر لها المتهمون الأول والثالث والتاسع أسلحة وذخائر وملاذات آمنة لأعضائها، كما أمدها المتهمون من الثانى وحتى الخامس بمفرقعات وجمعوا لها مهمات وألات ومواد لتصنيعها.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 13 متهما خلية داعش كرداسة داعش كرداسة

