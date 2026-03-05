قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفراد .. ننشر أسماء الصيادين المصريين المفقودين على سواحل تركيا
بخاف على سُمعتي| مصطفى كامل يكشف تفاصيل أزمة هيفاء وهبي مع «الموسيقيين»: «مبحبش الشطب.. بحس إني قاتل»
قائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود
منتخب مصر 2009 يبدأ معسكره استعدادا للتصفيات الأفريقية
محافظ الإسكندرية: نعتز بالدور الوطني للنيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون
أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع
أرسنال يهزم برايتون بهدف يتيم وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تدرس استهداف مدنيين للضغط على لبنان
استمرار استبعاد كامويش وغياب هاني.. قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون
واشنطن تبلغ لبنان رسميا بوجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني داخل البلاد
تصعيد خطير.. مسئول إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الإسكندرية: نعتز بالدور الوطني للنيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
إسلام دياب

قام المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم بزيارة المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وذلك بمقر ديوان عام محافظة الإسكندرية.

ورافق رئيس الهيئة خلال الزيارة كلٌّ من المستشار محمد السعيد فوزي النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار وليد حسام الدين مدير نيابة الإدارة المحلية بالإسكندرية (القسم الأول)، والمستشار صالح سليم مسؤول شؤون مقر مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية.

وخلال الزيارة، قدَّم المستشار محمد الشناوي التهنئةَ للمحافظ بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع محافظًا للإسكندرية، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية. 

كما شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بما يحقق التكامل بين مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية، ويُسهم في دعم منظومة النزاهة وترسيخ مبادئ سيادة القانون وحسن انتظام المرافق العامة.

ومن جانبه، أعرب المحافظ عن خالص تقديره واعتزازه بالدور الوطني الذي تضطلع به النيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون، ومكافحة صور الفساد الإداري، وصون المال العام، مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز أوجه التنسيق والتعاون مع الهيئة بما يخدم الصالح العام، ويُرسّخ قيم الانضباط والشفافية داخل الجهاز الإداري.

وفي ختام اللقاء، تفضل المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، بإهداء المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، درع النيابة الإدارية، حيث توجه الحضور  عقب ذلك لحفل الإفطار الذي أقامه النادي البحري للنيابة الإدارية بالإسكندرية، بتشريف المستشار رئيس الهيئة، والمهندس محافظ الإسكندرية.

النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية محافظ الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

ترشيحاتنا

فعاليات الأسبوع الدعوي التاسع عشر بجامعة الأزهر

البحوث الإسلامية يواصل فعاليات الأسبوع الدعوي 19 بـ صيدلة الأزهر

أداء العمرة

هل يجوز استخدام حبوب تأخير الحيض لأداء العمرة؟.. الأزهر للفتوى يجيب

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الاحتكار عدوان على مقاصد الشريعة ومفسدة لبركة المال

بالصور

ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الإفطار؟

ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الافطار؟
ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الافطار؟
ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الافطار؟

3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الإيطالية

3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الايطالية
3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الايطالية
3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الايطالية

سباق ملبورن ينطلق رغم أزمة السفر وفرق فورمولا-1 تصل برحلات خاصة

فورمولا-1
فورمولا-1
فورمولا-1

بدون تكاليف.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

فيديو

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد