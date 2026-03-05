محافظ الإسكندرية: نعتز بالدور الوطني للنيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون

قام المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم بزيارة المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وذلك بمقر ديوان عام محافظة الإسكندرية.

ورافق رئيس الهيئة خلال الزيارة كلٌّ من المستشار محمد السعيد فوزي النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار وليد حسام الدين مدير نيابة الإدارة المحلية بالإسكندرية (القسم الأول)، والمستشار صالح سليم مسؤول شؤون مقر مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية.

وخلال الزيارة، قدَّم المستشار محمد الشناوي التهنئةَ للمحافظ بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع محافظًا للإسكندرية، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية.

كما شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بما يحقق التكامل بين مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية، ويُسهم في دعم منظومة النزاهة وترسيخ مبادئ سيادة القانون وحسن انتظام المرافق العامة.

ومن جانبه، أعرب المحافظ عن خالص تقديره واعتزازه بالدور الوطني الذي تضطلع به النيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون، ومكافحة صور الفساد الإداري، وصون المال العام، مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز أوجه التنسيق والتعاون مع الهيئة بما يخدم الصالح العام، ويُرسّخ قيم الانضباط والشفافية داخل الجهاز الإداري.

وفي ختام اللقاء، تفضل المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، بإهداء المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، درع النيابة الإدارية، حيث توجه الحضور عقب ذلك لحفل الإفطار الذي أقامه النادي البحري للنيابة الإدارية بالإسكندرية، بتشريف المستشار رئيس الهيئة، والمهندس محافظ الإسكندرية.