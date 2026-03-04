3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الإيطالية

قدمت الشيف رندا عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ثلاث وصفات لتتبيلات الدجاج بطرق مختلفة على طريقة الاكل الايطالى.

1-فاهيتا الدجاج

المقادير

- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

- 1 ملعقة كبيرة عسل

- عصير ليمونة واحدة

- 1 ملعقة صغيرة بودرة فلفل حار

- 1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

- 1 ملعقة صغيرة بابريكا

- ½ ملعقة صغيرة كمون

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 500 غرام دجاج بدون عظم (صدر أو أفخاذ)

طريقة التحضير

1 في وعاء اخلطي زيت الزيتون والعسل وعصير الليمون وجميع التوابل.

2 أضيفي الدجاج وقلّبيه جيدًا حتى يتغطى بالتتبيلة من جميع الجهات.

3 غطّي الوعاء واتركيه يتبل لمدة ساعة على الأقل (ويُفضل 3–4 ساعات).

4 اشويه على الشواية أو في مقلاة على نار متوسطة لمدة 6–8 دقائق لكل جهة حتى ينضج تمامًا.

2-دجاج بالكزبرة والليمون

المقادير

- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

- عصير ليمونة واحدة

- 1 ملعقة صغيرة برش ليمون

- 2 ملعقة كبيرة كزبرة طازجة مفرومة ناعم

- 2 فص ثوم مفروم

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 500 غرام دجاج بدون عظم

طريقة التحضير

1 اخلطي زيت الزيتون وعصير الليمون والبرش والكزبرة والثوم.

2 أضيفي الدجاج ودلّكي التتبيلة جيدًا داخل اللحم.

3 اتركيه يتبل لمدة 1–2 ساعة.

4 اشويه، أو اخبزيه في فرن على حرارة 200°م لمدة 25–30 دقيقة، أو اطهيه في مقلاة حتى يتحمر وينضج تمامًا.

3-دجاج بالثوم والليمون

المقادير

- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

- عصير ليمونة واحدة

- 1 ملعقة صغيرة برش ليمون

- 3 فصوص ثوم مهروسة

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 500 غرام دجاج بدون عظم

طريقة التحضير

1 اخلطي جميع المكونات في وعاء.

2 غطّي الدجاج جيدًا بالتتبيلة من كل الجهات.

3 اتركيه يتبل لمدة ساعة على الأقل (حتى 4 ساعات لنكهة أقوى).

4 اخبزيه على حرارة 200°م لمدة 25–30 دقيقة أو اشويه حتى يصبح طريًا ومطهوًا تمامًا.



