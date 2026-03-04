قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بخاف على سُمعتي| مصطفى كامل يكشف تفاصيل أزمة هيفاء وهبي مع «الموسيقيين»: «مبحبش الشطب.. بحس إني قاتل»
قائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود
منتخب مصر 2009 يبدأ معسكره استعدادا للتصفيات الأفريقية
محافظ الإسكندرية: نعتز بالدور الوطني للنيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون
أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع
أرسنال يهزم برايتون بهدف يتيم وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تدرس استهداف مدنيين للضغط على لبنان
استمرار استبعاد كامويش وغياب هاني.. قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون
واشنطن تبلغ لبنان رسميا بوجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني داخل البلاد
تصعيد خطير.. مسئول إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
البيت الأبيض: واشنطن ماضية في إنهاء التهديد الإيراني
3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الإيطالية

رنا عصمت

قدمت الشيف رندا عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ثلاث وصفات لتتبيلات الدجاج بطرق مختلفة على طريقة الاكل الايطالى.

طريقة تحضير تتبيلة الدجاج || 4 وصفات جديدة لتتبيلة الفراخ المشوي في الفرن

1-فاهيتا الدجاج 

المقادير

- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

- 1 ملعقة كبيرة عسل

- عصير ليمونة واحدة

- 1 ملعقة صغيرة بودرة فلفل حار

- 1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

- 1 ملعقة صغيرة بابريكا

- ½ ملعقة صغيرة كمون

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 500 غرام دجاج بدون عظم (صدر أو أفخاذ)

طريقة التحضير

1 في وعاء اخلطي زيت الزيتون والعسل وعصير الليمون وجميع التوابل.

2 أضيفي الدجاج وقلّبيه جيدًا حتى يتغطى بالتتبيلة من جميع الجهات.

3 غطّي الوعاء واتركيه يتبل لمدة ساعة على الأقل (ويُفضل 3–4 ساعات).

4 اشويه على الشواية أو في مقلاة على نار متوسطة لمدة 6–8 دقائق لكل جهة حتى ينضج تمامًا.

2-دجاج بالكزبرة والليمون 

المقادير

- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

- عصير ليمونة واحدة

- 1 ملعقة صغيرة برش ليمون

- 2 ملعقة كبيرة كزبرة طازجة مفرومة ناعم

- 2 فص ثوم مفروم

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 500 غرام دجاج بدون عظم

طريقة التحضير

1 اخلطي زيت الزيتون وعصير الليمون والبرش والكزبرة والثوم.

2 أضيفي الدجاج ودلّكي التتبيلة جيدًا داخل اللحم.

3 اتركيه يتبل لمدة 1–2 ساعة.

4 اشويه، أو اخبزيه في فرن على حرارة 200°م لمدة 25–30 دقيقة، أو اطهيه في مقلاة حتى يتحمر وينضج تمامًا.

3-دجاج بالثوم والليمون 

المقادير

- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

- عصير ليمونة واحدة

- 1 ملعقة صغيرة برش ليمون

- 3 فصوص ثوم مهروسة

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 500 غرام دجاج بدون عظم

طريقة التحضير

1 اخلطي جميع المكونات في وعاء.

2 غطّي الدجاج جيدًا بالتتبيلة من كل الجهات.

3 اتركيه يتبل لمدة ساعة على الأقل (حتى 4 ساعات لنكهة أقوى).

4 اخبزيه على حرارة 200°م لمدة 25–30 دقيقة أو اشويه حتى يصبح طريًا ومطهوًا تمامًا.


 

