3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الإيطالية

قدمت الشيف رندا عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ثلاث وصفات لتتبيلات الدجاج بطرق مختلفة على طريقة الاكل الايطالى.
1-فاهيتا الدجاج
المقادير
- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
- 1 ملعقة كبيرة عسل
- عصير ليمونة واحدة
- 1 ملعقة صغيرة بودرة فلفل حار
- 1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا
- ½ ملعقة صغيرة كمون
- 1 ملعقة صغيرة ملح
- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 500 غرام دجاج بدون عظم (صدر أو أفخاذ)
طريقة التحضير
1 في وعاء اخلطي زيت الزيتون والعسل وعصير الليمون وجميع التوابل.
2 أضيفي الدجاج وقلّبيه جيدًا حتى يتغطى بالتتبيلة من جميع الجهات.
3 غطّي الوعاء واتركيه يتبل لمدة ساعة على الأقل (ويُفضل 3–4 ساعات).
4 اشويه على الشواية أو في مقلاة على نار متوسطة لمدة 6–8 دقائق لكل جهة حتى ينضج تمامًا.
2-دجاج بالكزبرة والليمون
المقادير
- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
- عصير ليمونة واحدة
- 1 ملعقة صغيرة برش ليمون
- 2 ملعقة كبيرة كزبرة طازجة مفرومة ناعم
- 2 فص ثوم مفروم
- 1 ملعقة صغيرة ملح
- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 500 غرام دجاج بدون عظم
طريقة التحضير
1 اخلطي زيت الزيتون وعصير الليمون والبرش والكزبرة والثوم.
2 أضيفي الدجاج ودلّكي التتبيلة جيدًا داخل اللحم.
3 اتركيه يتبل لمدة 1–2 ساعة.
4 اشويه، أو اخبزيه في فرن على حرارة 200°م لمدة 25–30 دقيقة، أو اطهيه في مقلاة حتى يتحمر وينضج تمامًا.
3-دجاج بالثوم والليمون
المقادير
- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
- عصير ليمونة واحدة
- 1 ملعقة صغيرة برش ليمون
- 3 فصوص ثوم مهروسة
- 1 ملعقة صغيرة ملح
- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 500 غرام دجاج بدون عظم
طريقة التحضير
1 اخلطي جميع المكونات في وعاء.
2 غطّي الدجاج جيدًا بالتتبيلة من كل الجهات.
3 اتركيه يتبل لمدة ساعة على الأقل (حتى 4 ساعات لنكهة أقوى).
4 اخبزيه على حرارة 200°م لمدة 25–30 دقيقة أو اشويه حتى يصبح طريًا ومطهوًا تمامًا.