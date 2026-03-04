أرسنال يهزم برايتون بهدف يتيم وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي

اقتنص أرسنال ثلاث نقاط ثمينة من برايتون، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أمريكان إكسبريس، في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف أرسنال في الدقيقة 9، عن طريق ساكا.

وبهذه النتيجة يحافظ أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، وتجمد برايتون في المركز الـ12 برصيد 37 نقطة.

وجاء تشكيل أرسنال ضد برايتون كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: يوريان تيمبر - كريستيان موسكيرا - جابرييل ماجالايش - بييرو هينكابي.

الوسط: ديكلان رايس - مارتن زوبيميندي - إيبيريشي إيزي.

الهجوم: بوكايو ساكا - فيكتور جيوكيريس - جابرييل مارتنيلي.



