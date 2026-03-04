قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

خالد طلعت: الزمالك من مصلحته عدم وجود سموحة في مرحلة تحديد البطل

خالد طلعت
خالد طلعت
ميرنا محمود

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت، عن مفاجأة بشأن موقف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

و كتب خالد طلعت، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: الزمالك من مصلحته ان سموحة ميكونش موجود في دوري تحديد البطل.

وتابع : لأن الأهلي وبيراميدز لاعبوا سموحة في اسكندرية والزمالك لاعبها في القاهرة ، لو سموحة دخل دوري الكبار يبقى الاهلي وبيراميدز هيلاعبوه في القاهرة والزمالك هيلاعبه في اسكندرية.

وحافظ فريق الزمالك علي صدارته لجدول الدوري المصري عقب انتهاء الجولة 20 من بطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي تعادل امام  زد 1-1 بينما حقق إنبي الفوز على المصري 3-2  بالإضافة إلى فوز الزمالك 1-0 على بيراميدز وتعادل بتروجت ومودرن سبورت 1-1.

ترتيب جدول الدوري المصري

1- الزمالك 40 نقطة من 18 مباراة.

2- براميدز 37 نقطة من 18 مباراة.

3- الأهلي 37 نقطة من 18 مباراة.

4- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة من 19 مباراة.

5- المصري البورسعيدي 29 نقطة من 18 مباراة.

6- سموحة 28 نقطة من 19 مباراة.

7- وادي دجلة 28 نقطة من 19 مباراة.

8- زد 26 نقطة من 19 مباراة.

9- البنك الأهلي 25 نقطة من 18 مباراة.

10- بتروجت 25 نقطة من 19 مباراة.

خالد طلعت الزمالك سموحة دوري تحديد البطل

