الديون تحاصر ميت عقبة.. الزمالك يبدأ التحرك للنجاة من قبضة الفيفا

عبدالله هشام

بدأ نادي الزمالك التحرك لمحاولة حل أزمة إيقاف القيد التي منعته من إجراء أي صفقات خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

ويسعى نادي الزمالك للوصول لحل مالي مع كل الأندية واللاعبين والمدربين بشأن مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وتعد أكبر غرامة مالية وقعت على الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة لـ إبراهيما ندي حيث وصل لنحو 1.6 مليون دولار بجانب الفوائد.

وجاء صفقة خوان بيزيرا في المركز الثاني حيث يتبقي لنادي أوليكساندريا الأوكراني نحو 800 ألف دولار من قيمة انتقال اللاعب لنادي الزمالك.

ونرصد لكم المبالغ المالية المطالب بتسديدها الزمالك 

1- البرتغالي جوزيه جوميز: 120 ألف دولار.

2- مساعدو جوميز “ 3 قضايا” : 60 ألف دولار.

3- السويسري كريستيان جروس: 133 ألف دولار.

4- نادي إستريلا دا أمادورا “صفقة شيكو بانزا”: 200 ألف دولار.

5- التونسي فرجاني ساسي: 505 آلاف دولار + الفوائد.

6-نادي رويال شارلروا "صفقة عدي الدباغ": 170 ألف دولار.

7- نادي أوليكساندريا الأوكراني “صفقة بيزيرا”: 800 ألف دولار.

8- نادي نهضة الزمامرة "صفقة صلاح مصدق": 250 ألف دولار.

9-السنغالي إبراهيما نداي: 1.6 مليون دولار +الفوائد.

