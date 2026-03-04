أحمد حسن يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن اقتراب حل أزمة إيقاف القيد بالزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :مصدر بالزمالك: من الصعب أن نبدأ الموسم بدون حل أزمة إيقاف القيد ونبذل قصارى جهدنا لإنهاء الأمر.

حافظ فريق الزمالك علي صدارته لجدول الدوري المصري عقب انتهاء الجولة 20 من بطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي تعادل امام زد 1-1 بينما حقق إنبي الفوز على المصري 3-2 بالاصافه لفوز الزمالك 1-0 على بيراميدز وتعادل بتروجت ومودرن سبورت 1-1.

ترتيب جدول الدوري المصري

1- الزمالك 40 نقطة من 18 مباراة.

2- براميدز 37 نقطة من 18 مباراة.

3- الأهلي 37 نقطة من 18 مباراة.

4- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة من 19 مباراة.

5- المصري البورسعيدي 29 نقطة من 18 مباراة.

6- سموحة 28 نقطة من 19 مباراة.

7- وادي دجلة 28 نقطة من 19 مباراة.

8- زد 26 نقطة من 19 مباراة.

9- البنك الأهلي 25 نقطة من 18 مباراة.

10- بتروجت 25 نقطة من 19 مباراة.