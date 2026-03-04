الصحة اللبنانية تدعو إلى حماية المنشآت الطبية

أكدت وزارة الصحة العامة اللبنانية على ضرورة تجنيب الوحدات والمباني الطبية مخاطر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان التزاما بالقانون الدولي وما تنص عليه اتفاقيات جنيف التي توفر الحماية المطلقة للمؤسسات الصحية والمسعفين الذين يقومون بعملهم الإنساني في خضم هذه الظروف الصعبة.

وذكرت الوزارة - في بيان لها - أن الغارة الإسرائيلية على مبنى مجاور لمستشفى بهمن في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت أدت إلى حدوث أضرار جسيمة في المستشفى، ونتج عنها كسر الزجاج، و عدد من الإصابات في صفوف العاملين بالمستشفى، فضلاً عن حالة الهلع الكبير الذي حدث وأدى إلى تسجيل حالات إغماء ورعب لدى عدد من المرضى الذين يتلقون العلاج.

و جددت الوزارة تأكيد ضرورة تجنيب الوحدات والمباني الطبية مخاطر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان التزاما بالقانون الدولي وما تنص عليه اتفاقيات جنيف التي توفر الحماية المطلقة للمؤسسات الصحية والمسعفين الذين يقومون بعملهم الإنساني في خضم هذه الظروف الصعبة.

كما دعت المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بتطبيق القوانين الدولية بدلا من التمادي في العنف وتطبيق شريعة الغاب.