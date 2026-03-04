رويترز: الجيش الأمريكي نفذ ضربة ضد سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا

أعلنت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الجيش الأمريكي نفذ ضربة ضد سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات على جرود بلدة بوداي غرب بعلبك شمال شرقي لبنان، كما وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا جديداً إلى سكّان جنوب لبنان بإخلاء منازلهم والتوجه إلى شمال نهر الليطانى.

في سياق متصل، احتجزت القوات الإسرائيلية سيدة داخل منزلها في منطقة تل نحاس، وتم منعها من المغادرة بعدما توجهت لشراء بعض الاحتياجات، وعلى الفور ناشدت عائلتها الجيش اللبناني والقوى الأمنية وقوات اليونيفيل التدخل العاجل لتأمين إطلاق سراح السيدة وضمان سلامتها.

من ناحية أخرى، تشهد بلدة الخيام قصفا مدفعيا مستمرا..فيما توغل الجيش الإسرائيلى داخل البلدة وتمركز قرب المعتقل.