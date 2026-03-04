بيتر ميمي عن مشهد انهيار إياد نصار في صحاب الأرض: وجع الأبناء يحني ظهر الرجال

علق المخرج بيتر ميمي على مشهد إنهيار الفنان إياد نصار في مسلسل صحاب الأرض، وذلك بعد اعتقال جيش الاحتلال لـ ابنته، خلال أحداث الحلقة.

وكتب بيتر ميمي عبر حسابه فيسبوك : كسرة القلب ما تتوصفش بكلام، والوجع لما يمسّ الأبناء بيحني ضهر الرجالة.

مسلسل صحاب الأرض

يأتي مسلسل «صحاب الأرض»، المكوّن من 15 حلقة، امتدادًا لمسار طويل من المساندة التي قادتها الدولة المصرية على مدار عامين دعمًا للقضية الفلسطينية.

وتجسّد منة شلبي في العمل شخصية «سلمى شوقي»، طبيبة مصرية تعمل في قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية، بينما يقدّم إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسّك بالحياة وسط أهوال الحرب، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

تتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطيني الساعي إلى إنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل في زمن الحرب.