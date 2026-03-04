وزير الدفاع الأمريكي: الحرب مع إيران قد تستمر 8 أسابيع.. ومقاتلات وقاذفات إضافية ستصل المنطقة

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن الحرب مع إيران قد تستمر ثمانية أسابيع.

وأضاف هيجسيث، في مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء، بمقر وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون، أن الجدول الزمني قد يمتد لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا.

وتابع: "قد نقول أربعة أسابيع، لكنها قد تمتد إلى ستة، أو ثمانية، أو حتى ثلاثة. في النهاية، نحن من يحدد وتيرة الحرب وسرعتها".

وأكد هيجسيث أن الولايات المتحدة "تحقق انتصارات حاسمة" في عمليتها العسكرية ضد إيران "بشكل قاطع، وبقوة هائلة، وبلا رحمة".

وأضاف أن المزيد من القوات، بما في ذلك طائرات مقاتلة وقاذفات، ستصل قريبا إلى المنطقة، موضحا أن الولايات المتحدة "ستأخذ كل الوقت اللازم لضمان نجاحها".

وأشار الوزير إلى أن القوات الأمريكية لديها ذخائر كافية للعمليات الجارية ضد إيران.

وذكر هيجسيث أن الجيش استخدم أسلحة أكثر تطورا في بداية الحملة، لكنه يتحول الآن إلى استخدام قنابل الجاذبية بعد أن سيطرت الولايات المتحدة على الأجواء الإيرانية، وأن مخزونات الأسلحة المتطورة لا تزال "ضخمة للغاية".

غير أن هيجسيث أقر بأن الولايات المتحدة لا تستطيع صد جميع هجمات الطائرات المسيرة الإيرانية.

وقال هيجسيث - في إشارة إلى الطائرات المسيرة - "لقد طورنا كل نظام ممكن لمكافحة الطائرات المسيرة، ولم ندخر جهداً أو قدرة". وأضاف: "كما قلت، هذا لا يعني أننا سنوقف كل شيء".