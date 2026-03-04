برلماني: ثبات إرشادات السفر يؤكد قوة الموقف المصري وقدرته على تجاوز التحديات الإقليمية

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن استمرار عدد من الدول في الإبقاء على إرشادات السفر الخاصة بمصر دون تعديل، رغم التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، يمثل شهادة ثقة دولية جديدة في استقرار الدولة المصرية وكفاءة مؤسساتها.

وقال "عبد الحميد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن التطورات المتسارعة في الإقليم تفرض تحديات معقدة على مختلف الدول، إلا أن مصر نجحت في الحفاظ على أمنها الداخلي وصورتها المستقرة أمام المجتمع الدولي، بفضل سياسة خارجية متزنة وتحركات دبلوماسية نشطة ومدروسة.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس إدراكًا دوليًا لحجم الجهود التي تبذلها الدولة في تأمين حدودها والحفاظ على الاستقرار، فضلًا عن جاهزية مؤسساتها للتعامل مع أي مستجدات، مشيرة إلى أن ذلك ينعكس إيجابًا على قطاعات حيوية مثل السياحة والاستثمار.

وكانت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج قد كثّفت اتصالاتها مع عدد من الدول الغربية، للتأكيد على مناخ الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مصر، وعدم وجود حاجة لإجراء أي تعديلات على إرشادات السفر.

وأسفرت هذه التحركات عن الإبقاء على إرشادات السفر الصادرة عن دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأيرلندا، في انعكاس واضح لثقة هذه الدول في الأوضاع الأمنية داخل مصر، رغم حالة التوتر التي تشهدها بعض دول المنطقة.