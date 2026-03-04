أستاذ شريعة: "تجسيم الله" انحرافاً عقائدياً خطيراً.. ويحذر من توهم الهيئة في حق الخالق

أكد الدكتور طارق اللحام أستاذ الشريعة الإسلامية، أن ركيزة الإيمان تقوم على تبرئة الخالق من مشابهة المخلوقات، جازماً بأن الله "ليس كمثله شيء"، فلا يحده حجم ولا تحيط به صورة أو هيئة.

وخلال برنامجه "أنوار الإسلام" عبر قناة “أزهري”، حذر اللحام من أن وصف الله بالجسمية أو نسبته للمكان والجهة يعد انحرافاً عقائدياً جسيماً يصادم القرآن والسنة وإجماع الأمة؛ موضحاً أن "الجسم" هو ما تركب من أبعاد (طول وعرض وعمق)، ومن خلق الأجسام يستحيل أن يشبهها.

ولفت اللحام إلى أن بعض الفرق التي ضلت عبر التاريخ تخيلت الله جالساً على العرش أو حالاً في السماء، معتبراً هذه التصورات "عبادة لصورة متخيلة" لا تختلف في جوهرها عن عبادة الأصنام.

واستحضر في هذا السياق قول الإمام الغزالي بأن "المجسم عابد صنم"، إذ إن من يتوهم لله صورة إنما يعبد خياله لا الخالق سبحانه.



كما استشهد بأقوال أئمة السلف، كالإمام الخطابي الذي نفى عن الله الصورة والهيئة لأنها تستلزم "الكيفية"، والكيف عن الله منفي. واختتم اللحام بتأكيد عقيدة أهل السنة في تنزيه الله عن الحركة والسكون والجلوس والاتصال والانفصال، داعياً لتحصين الشباب من الشبهات العقدية المنتشرة رقمياً.