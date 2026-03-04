الأمن يكشف تفاصيل مقـ.تل طالب على يد زميله بسبب فتاة بمصر الجديدة| فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على شقيقه بالضرب والتسبب فى وفاته بالقاهرة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 3 مارس الجارى تبلغ لقسم شرطة النزهة من إحدى المستشفيات باستقباله طالبا، مقيم بدائرة القسم، توفى متأثراً بإصابته بجرح طعنى بالصدر، إثر حدوث مشاجرة بينه وأحد زملائه، وهو طالب، مقيم بدائرة القسم، تعدى خلالها عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته لخلافات بينهما حول صداقة إحدى الفتيات.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.