قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليلة 15 رمضان.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح
مي عمر نجمة رمضان الأولى.. ومحمد سامي يؤكد: «الست موناليزا» رقم 1 على شاهد من البداية حتى النهاية
سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز
"الرجوع هو الحرية".. عظة روحية لقداسة البابا تواضروس في المقر البابوي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟
هل يجوز إرسال زكاة الفطر لبلد آخر؟.. الإفتاء توضح ضوابط نقلها
رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
تقارير: رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب نهائيا
الحكم بحبس مدافع مانشستر يونايتد 15 شهرا.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صبري فواز يواصل تألقه في بودكاست «إيه بقى؟!» بحلقة جديدة عن الإنشاد الديني

صبري فواز
صبري فواز
تقى الجيزاوي

واصل الفنان صبري فواز حضوره الثقافي المميز عبر طرح الحلقة الثانية من بودكاست «إيه بقى؟!»، والتي جاءت بعنوان «صوت الروح.. حكايات أهل الذكر والمديح». الحلقة حملت المستمعين في جولة ثرية داخل عالم الإنشاد الديني، مستعرضة جذوره التاريخية وتطوره الفني عبر العصور.

واستضاف فواز خلال الحلقة الخبير الموسيقي صلاح علام والمنشد أحمد العمري، في نقاش عميق تناول نشأة فن المديح والإنشاد، وتحولاته الفنية، وأبرز رموزه الذين تركوا بصمة واضحة في الوجدان العربي، حتى أصبحت أعمالهم جزءًا من الذاكرة السمعية للجمهور.
تاريخ طويل من الروحانية
الحلقة ألقت الضوء على البدايات الأولى للإنشاد، مشيرة إلى أن الإنسان عرف التضرع والابتهال منذ أقدم العصور، حيث ارتبط الصوت الإنساني بالتعبير عن الإيمان والمناجاة. ومع تطور الحضارات، اتخذ الإنشاد أشكالًا أكثر تنظيمًا، إلى أن تبلور في صورته المعروفة خلال القرن العشرين، متأثرًا باجتهادات المشايخ وتنوع المقامات الموسيقية.
وتم التوقف عند محطات بارزة في مسيرة كبار المنشدين، الذين ساهموا في نقل هذا الفن من ساحات الذكر إلى المسارح والإذاعات، ليصل إلى جمهور أوسع دون أن يفقد روحه الأصيلة.
روائع خالدة في ذاكرة الإنشاد
وشهدت الحلقة أداءً مميزًا لعدد من أشهر الموشحات والأناشيد التي ارتبطت بأصوات عمالقة هذا الفن، من بينها «مولاي» للشيخ سيد النقشبندي، و«الليل أقبل» للشيخ محمد عمران، و«النور قد ضاء واستنار» للشيخ محمد الفيومي. هذه الأعمال، رغم مرور السنوات، ما زالت تحافظ على مكانتها الخاصة لدى عشاق المديح والابتهال.
وأكد النقاش أن اختلاف الأزمنة لم يُفقد تلك الروائع بريقها، بل منحها قدرة أكبر على الاستمرار، خاصة مع إعادة تقديمها بأصوات جديدة تحافظ على أصالتها وتضفي عليها لمسات معاصرة.
حلقة أسبوعية تعيد اكتشاف التراث
برنامج «إيه بقى؟!» يواصل تقديم محتوى ثقافي واجتماعي يسلط الضوء على قضايا التراث المصري والهوية الشعبية، حيث يطرح حلقة جديدة كل ثلاثاء، في إطار حوار تفاعلي يجمع بين العمق والبساطة. ويسعى فواز من خلال هذه التجربة إلى فتح مساحات للنقاش حول موضوعات تمس الوعي الجمعي، بعيدًا عن أدواره التمثيلية المعتادة.
وكانت الحلقة الأولى قد ناقشت ملامح التراث الرمضاني وعادات المصريين عبر العصور، في محاولة لإعادة قراءة الموروث الشعبي برؤية معاصرة، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بجذورها الثقافية.
تجربة مختلفة في مسيرة فنية متنوعة
يمثل البودكاست محطة جديدة في مسيرة صبري فواز، إذ يتيح له الاقتراب من الجمهور بصورة أكثر عفوية وعمقًا، مع التركيز على الجوانب الإنسانية والفنية التي تشكل جزءًا من الهوية المصرية. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه واضح لتقديم محتوى يوازن بين المتعة والمعرفة، ويعيد الاعتبار لفنون شكلت وجدان المجتمع لعقود طويلة.
بهذه الروح، يواصل «إيه بقى؟!» استكشاف مساحات جديدة في عالم الثقافة والتراث، مؤكدًا أن فن الإنشاد سيظل صوتًا حيًا للروح، يتجدد مع كل جيل دون أن يفقد جذوره الأصيلة.
ويُعد بودكاست «إيه بقى؟!» أحدث أعمال المنتج الفنى ريتشارد الحاج وأحدث إصدارات شركة  RE Studios ، ويأتى ضمن جهود فواز لتقديم محتوى ثقافى واجتماعى غنى، بعيدًا عن أدواره التمثيلية المعتادة، مع التركيز على القضايا التى تمس التراث المصرى والمجتمع.
ويأتى البودكاست من إخراج رامى نبيل، وإعداد دعاء عبدالوهاب، مع دعم المنتج ريتشارد الحاج لضمان تقديم تجربة نوعية ومتميزة تليق بالتراث المصرى والثقافة الشعبية.

صبري فواز بودكاست «إيه بقى» المنشد أحمد العمري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

مصطفي شوبير

قرار صادم من إدارة الأهلي بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الفريق

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن أحقية الأهلي في بطولة الدوري للموسم الماضي

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

ترشيحاتنا

ماري لويس بشارة

ماري لويس بشارة: المسئولية قبل النجاح.. ورحلة التعلم من إيطاليا إلى هولندا صنعت رؤيتي

البيت الأبيض

البيت الأبيض: ترامب ماضٍ في إنهاء التهديد الإيراني.. وهيمنة كاملة على الأجواء قريبًا

ماري لويس بشارة

ماري لويس بشارة.. من بيتٍ صناعي عريق إلى حلم إطلاق علامة نسائية مصرية مميزة

بالصور

لوك جذاب.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

رمال باها
رمال باها
رمال باها

فراخ مقرمشة بصوص كريمي بالفلفل الأسود .. المقادير والطريقة

فراخ مقرمش بصوص كريمي بالفلفل الأسود
فراخ مقرمش بصوص كريمي بالفلفل الأسود
فراخ مقرمش بصوص كريمي بالفلفل الأسود

إطلالة رمضانية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد