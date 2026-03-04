فراخ مقرمشة بصوص كريمي بالفلفل الأسود .. المقادير والطريقة

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل فراخ مقرمش بصوص كريمى بالفلفل الاسود.

فراخ مقرمش بصوص كريمي بالفلفل الأسود

المقادير:

للدجاج:

• 2 صدر دجاج كبيرة مفروشة

• 1 كوب دقيق أبيض

• 2 بيضة

• 1 كوب بقسماط مطحون

• 1 ملعقة صغيرة بابريكا

• 1 ملعقة صغيرة ثوم بودر

• 1 ملعقة صغيرة بصل بودر

• 1 ملعقة صغيرة ملح

• ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

• زيت للقلي

للصوص الكريمي:

• 2 ملعقة كبيرة زبدة

• 2 ملعقة كبيرة دقيق

• 2 كوب لبن دافئ

• ½ كوب كريمة طبخ

• 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مجروش

• ½ ملعقة صغيرة ملح

• رشة جوزة الطيب (اختياري)

• 1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

الطريقة:

أولاً: تجهيز الدجاج

1 نتبل الفراخ بالملح والفلفل والثوم والبصل البودر والبابريكا ونتركها 15 دقيقة.

2 نغمسها في الدقيق -البيض -البقسماط.

3 نقلي في زيت متوسط السخونة (170–175 درجة) لحد ما تاخد لون ذهبي وتستوي من جوه.

4 نخرجها على شبكة حتى تظل مقرمشة

ثانياً: الصوص الكريمي

1 في طاسة على نار متوسطة نحط الزبدة ولما تسيح نضيف الدقيق ونقلب دقيقة.

2 نضيف اللبن تدريجي مع التقليب المستمر عشان ميتكتلش.

3 لما يبدأ يتقل نضيف الكريمة والملح والفلفل وجوزة الطيب.

4 في الآخر نضيف البقدونس ونطفي النار.