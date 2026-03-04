محكمة يونانية تحكم بالسجن على هاري ماجواير

قضت العدالة اليونانية على هاري ماجواير بالسجن 15 شهراً مع الإيقاف بتهمة الاعتداء "غير الخطير" والضرب.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن المحكمة اليونانية حكمت بالحبس على هاري ماجواير لمدة 15 شهرًا مع إيقاف التنفيذ، إذ واجه المدافع الإنجليزي 3 تهم تتمثل في الاعتداء غير الخطير، ومقاومة الاعتقال، ومحاولة الرشوة.



وأوضحت الشبكة أن هاري ماجواير نفى ارتكابه لأي شيء، مشيرة إلى أن الفريق القانوني للاعب الإنجليزي سيستأنف على الحكم الصادر من المحكمة اليونانية.

وحُكم عليه في البداية بالسجن 21 شهراً مع الإيقاف، قبل إلغاء هذا الحكم عند الاستئناف، تمت محاكمته مرة أخرى بعد 6 سنوات، بعد عدة تأجيلات لمحاكمته.

وتعود الواقعة إلى أغسطس 2020 حينما ألقت الشرطة القبض على هاري ماجواير أمام أحد الحانات في شجار تورطت فيه عائلته بشكل واضح.