لأول مرة.. أمريكا تستخدم صواريخ أسرع من الصوت لتدمير العمق الإيراني

أفادت القيادة المركزية الامريكية بأنه تم استخدام صواريخ "بي آر إس إم إس" الباليستية، الأسرع من الصوت؛ لضرب وتدمير العمق الإيراني.

وأكدت القيادة المركزية الامريكية، بأن هذه تعد هذه المرة الأولى التي تقرر استخدام صواريخ "BRSMS" الباليستية في ميدان الحرب.

ومن جهتها، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض “كارولين ليفيت”، أن الولايات المتحدة لا تخطط حاليا لشن عملية برية في إيران، لكنها استبقت أي تطور محتمل؛ بعدم استبعاد الخيارات العسكرية بشكل قاطع.

وقالت “ليفيت”، في تصريحات صحفية، ردا على سؤال حول “إمكانية شن عملية برية في إيران، وأهدافها؟”: "في الوقت الحالي، هذا ليس ضمن خطة العملية، لكنني بالتأكيد لن أستبعد أبدا الخيارات العسكرية نيابة عن رئيس الولايات المتحدة أو القائد الأعلى (دونالد ترامب)، وهو يتصرف بحكمة بعدم القيام بذلك أيضا".

وفي وقت سابق، رفض وزير الحرب الأمريكي “بيت هيجسيث”، تأكيد التقارير الإعلامية حول “خطط لتسليح المعارضة الكردية؛ للمشاركة في عملية برية محتملة ضد إيران”.