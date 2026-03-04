قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

أخبار البلد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم الخميس 05 مارس 2026 (الموافق 15 رمضان)، حيث تشير الخرائط الجوية إلى استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية.

الحالة العامة والظواهر الجوية

من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للدفء نهاراً على أغلب المناطق، بينما يظل شديد البرودة ليلاً. كما حذرت الهيئة من فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية كثيفة أحياناً من الساعة 4 فجراً وحتى 9 صباحاً على مناطق من شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد، ووسط سيناء.

May be an image of map and text

تظهر سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مما قد يؤدي إلى سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

كما رصدت الهيئة نشاطاً للرياح على فترات متقطعة في مناطق من جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة:

تتفاوت درجات الحرارة (العظمى والصغرى) بين الأقاليم المصرية كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.

شديد البرودة الصقيع المزروعات شبورة مائية كثيفة درجات الحرارة

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

صورة أرشيفية

وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا

مصطفي شوبير

قرار صادم من إدارة الأهلي بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الفريق

علي خامنئي وولده مجتبي

المرشد الإيراني الجديد.. من هو مجتبي خامنئي؟ | بروفايل

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

احمد حمدي

مفاجأة.. أسباب استبعاد أحمد حمدي من مباريات الزمالك

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

