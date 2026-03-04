بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم الخميس 05 مارس 2026 (الموافق 15 رمضان)، حيث تشير الخرائط الجوية إلى استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية.

الحالة العامة والظواهر الجوية

من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للدفء نهاراً على أغلب المناطق، بينما يظل شديد البرودة ليلاً. كما حذرت الهيئة من فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية كثيفة أحياناً من الساعة 4 فجراً وحتى 9 صباحاً على مناطق من شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد، ووسط سيناء.

تظهر سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مما قد يؤدي إلى سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

كما رصدت الهيئة نشاطاً للرياح على فترات متقطعة في مناطق من جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة:

تتفاوت درجات الحرارة (العظمى والصغرى) بين الأقاليم المصرية كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.