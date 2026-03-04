قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليلة 15 رمضان.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح
مي عمر نجمة رمضان الأولى.. ومحمد سامي يؤكد: «الست موناليزا» رقم 1 على شاهد من البداية حتى النهاية
سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز
"الرجوع هو الحرية".. عظة روحية لقداسة البابا تواضروس في المقر البابوي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟
هل يجوز إرسال زكاة الفطر لبلد آخر؟.. الإفتاء توضح ضوابط نقلها
رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
تقارير: رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب نهائيا
الحكم بحبس مدافع مانشستر يونايتد 15 شهرا.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

تعرف على أسعار هيونداي إلنترا ‏AD‏ ‏الجديدة بعد الزيادة

كريم عاطف

أعلن الوكيل الحصري لعلامة هيونداي في السوق المصري، أول تحريك سعري خلال عام 2026 على طراز هيونداي إلنترا AD المجمع محليا، بزيادة تراوحت بين 25 و26 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاري.

وتعتمد إلنترا AD على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر يولد قوة 127.5 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 155 نيوتن متر عند 4,850 دورة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

من حيث الأبعاد، يبلغ طول السيارة إلنترا AD بـ  4.620 مم، وعرضها 1.800 مم، وارتفاعها ‏‏1.450 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2.700 مم، بينما تصل سعة الحقيبة الخلفية إلى ‏‏407 لترات، ما يوفر مساحة مناسبة للاستخدام العائلي.‏

ويبرز التصميم الخارجي بطابع أكثر جرأة مع جنوط رياضية قياس 16 بوصة، ‏إضاءة نهارية، مصابيح خلفية ‏LED، فتحة سقف كهربائية، مرايات جانبية كهربائية ‏قابلة للطي، بالإضافة إلى مفتاح ذكي ونظام تحديد المواقع، ما يعزز من تنافسية ‏السيارة ضمن فئتها بالسوق المصري.‏

أما التجهيزات الداخلية فتشمل تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي التحكم، مقاعد وعجلة ‏قيادة وناقل حركة مكسوة بالجلد، إمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، ومقاعد ‏خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40، كما تضم شاشة لمس قياس 7 بوصات تدعم أنظمة ‏أندرويد وأبل، مع 6 سماعات، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.‏

وعلى صعيد الأمان، تتضمن السيارة أنظمة قياسية مثل مانع انغلاق الفرامل ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية أمامية للسائق والراكب، إلى جانب كاميرا خلفية وحساسات ركن أمامية وخلفية.

وبحسب القائمة السعرية الجديدة لـ جي بي أوتو ‏، تتوفر إلنترا ‏AD‏ بأربع فئات ‏تجهيز، تبدأ الفئة الأولى ‏Smart‏ بسعر رسمي 925 ألف جنيه، تليها فئة ‏Modern‏ ‏بسعر مليون و15 ألف جنيه، ثم فئة ‏Sunroof Modern‏ بسعر مليون و25 ألف ‏جنيه، فيما تأتي الفئة الأعلى تجهيزا ‏Topline‏ بسعر مليون و120 ألف جنيه.‏

