تقارير: رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب نهائيا

أفاد تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، عن رحيل وليد الركراكي، عن تدريب المنتخب المغربي الأول، بشكل نهائي وتعيين مواطنه محمد وهبي بدلًا منه.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن الركراكي قام بفسخ تعاقده مع الاتحاد المغربي بالتراضي بين الطرفين.

وأوضحت أن فسخ العقد تم بين الطرفين منذ أيام، على أن يتم تعيين محمد وهبي بدلًا منه لقيادة أسود الأطلس في كأس العالم 2026 ويستعد الاتحاد المغربي للإعلان الرسمي.

واختتمت أنه سيعاونه كل من جواو ساكرامنتو ونجم الكرة المغربية السابق يوسف حاجي.

يُذكر أن منتخب المغرب قد خسر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 على يد السنغال بهدف نظيف بعد اللجوء للأشواط الإضافية في اللقاء الذي شهد أحداثًا مثيرة والتي تضمنتها ضياع ركلة جزاء من نجم ريال مدريد إبراهيم دياز وانسحاب لاعبو أسود التيرانجا.