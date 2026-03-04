تعرف على أول 5 سيارات ترفع أسعارها في السوق المصري

يشهد سوق السيارات في مصر موجة جديدة من الاضطرابات والارتفاعات السعرية، على خلفية تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة التي ألقت بظلالها على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

ومع تصاعد التوترات في منطقة الخليج، ارتفعت تكاليف الشحن البحري وأسعار الطاقة والتأمين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة استيراد السيارات ومكوناتها، خاصة في ظل اعتماد السوق المحلي على نسبة كبيرة من الأجزاء المستوردة، سواء للسيارات كاملة الصنع أو المجمعة محليا.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أول 5 سيارات تم رفع اسعارها في السوق المصري:

1- هيونداي إلنترا AD

تعتمد السيارة الجديدة على محرك 1.600 سي سي بقوة 127.5 حصان، و155 ‏نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة 6‏SP-AT‏.‏

تأتي سيارة هيونداي الجديدة بهيكل طوله 4.620 مم، وعرض 1.800 مم، وارتفاع كلي 1.450 مم، وتبلغ سعة الحقيبة الخلفية 407 لترًا مكعبًا، وقاعدة عجلات بطول 2.700 مم.

تقدم هيونداي إلنترا AD بثلاث فئات من التجهيزات بعد الزيادة بأسعار رسمية تبدأ من 925 ألف جنيه للفئة Smart، والفئة Modern الثانية بمليون و15 ألف جنيه، أما الفئة sunroof Modern سعرها مليون 25 ألف جنيه، والفئة Topline الأعلى تجهيزًا بمليون 120 ألف جنيه.

2- شانجان EADO

تعتمد شانجان ‏EADO‏ الجديدة على محرك ‏BLUE CORE‏ سعة 1.5 لتر بقوة ‏‏109 حصان ميكانيكي عند 6000 دورة بالدقيقة، وعزم 152 نيوتن ميتر، ويرتبط ‏بناقل حركة ‏DCT Wet‏ أوتوماتيك من 7 سرعات.‏

يبلغ طول EADO نحو 4.77 متر، والعرض يبلغ 1.84 متر مع ارتفاع حوالي 1.44 متر، وقاعدة عجلات بطول 2.76 متر

تقدم ‏EADO‏ لعملاء السوق المصري بفئتين من التجهيزات يبلغ سعر الفئة ‏Elite‏ ‏الأولى 774.900 جنيه، والفئة ‏Flagship‏ الأعلى تجهيزًا 724.900 جنيه.‏

3- أريزو 5 فيس ليف

شيري أريزو 5 فيس ليفت 2026 هي سيارة سيدان اقتصادية بمحرك 1500 سي سي (4 أسطوانات) بقوة 114 حصان وعزم 141نيوتن/متر، متصل بناقل حركة CVT (أو يدوي 5 سرعات). تتميز بتصميم عصري (شبكة أمامية أكبر)، ومقصورة مطورة، وشاشة 7-8 بوصة، وتجهيزات أمان تشمل وسائد هوائية، ABS، EBD، وحساسات/كاميرا خلفية.

ارتفعت أسعار أريزو 5 فيس ليفت الجديدة بقيمة 15 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من بسعر 680 ألف جنيه لفئة ناقل الحركة اليدوي MT، الفئة Basic سعرها الرسمي 715 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة Comfort بسعر 755,000 جنيه.

4- أريزو 6 GT

تقدم السيارة بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي تيربو بقدرة 147 حصان مع عزم دوران 210 نيوتن.متر، ومتصل هذا المحرك بناقل حركة DCT WET من 6 نقلات، مع خزان وقود سعته 48 لتر، وشنطة خلفية 482 لتر، وإستهلاك وقود متوسط يبلغ 6.9 لتر لكل 100 كم، وسرعة قصوى تبلغ 180 كم / ساعة.

ارتفعت أسعار أريزو 6 GT الجديدة المجمعة محليًا بفئتين من التجهيزات بقيمة 30 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 870 ألف جنيه للفئة الأولى 930 ألف جنيه للفئة الثانية عالية التجهيز.

5- ديبال S05

ديبال S05 موديل 2026 هي سيارة SUV كروس أوفر مدمجة كهربائية (BEV) أو بمدى ممتد (REEV) من شانجان، تتميز بتصميم عصري (مقابض مخفية، إضاءة LED)، شاشة 15.4 بوصة، وشاشة عرض رأسي AR-HUD. توفر مدى يصل لـ 460 كم (كهرباء) أو 1059 كم (مدى ممتد)، مع قوة تصل لـ 235 حصان وعزم 320 نيوتن.متر.

ارتفعت أسعار ديبال SO5 الجديدة بقيمة 65 ألأف جنيه ، وأصبحت تبدأ من مليون و490.000 جنيه بدلًا من مليون و450.000 جنيه لنسخة المدى الممتد REEV ومليون 640.000 جنيه بدلًا من مليون و600.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية.