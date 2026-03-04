ليفربول يعلن تعديل موعد مواجهتي فولهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

أعلن نادي ليفربول إجراء تعديلات على موعد مباراتين للفريق في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، وذلك ضمن تحديثات جدول المسابقة.

ويخوض ليفربول موسمًا متقلبًا حتى الآن، بعدما لعب 29 مباراة يحتل على إثرها المركز الخامس في جدول الترتيب.

الموعد الجديد لمباراة ليفربول وفولهام

تقرر إقامة مواجهة ليفربول أمام فولهام يوم السبت 11 أبريل على ملعب آنفيلد، لكن بتوقيت جديد.

وكانت المباراة محددة في الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، قبل أن يتم تعديلها لتنطلق في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي، الموافق 6:30 مساءً بتوقيت مصر، و7:30 مساءً بتوقيت السعودية، في اليوم ذاته.

تأجيل ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون

كما تقرر تأجيل ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، والذي سيقام على ملعب هيل ديكنسون، ليُقام يوم الأحد 19 أبريل بدلًا من السبت 18 أبريل.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، الموافق 3 عصرًا بتوقيت مصر، و4 عصرًا بتوقيت السعودية.

وتأتي هذه التعديلات ضمن إعادة تنظيم جدول المسابقة خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.