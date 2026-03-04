سباق ملبورن ينطلق رغم أزمة السفر وفرق فورمولا-1 تصل برحلات خاصة

رغم الاضطرابات التي ضربت حركة الطيران عالميا بسبب إغلاق بعض المجالات الجوية في الشرق الأوسط، أكد منظمو Formula 1 إقامة الجولة الافتتاحية للموسم في موعدها، حيث ينطلق Australian Grand Prix الأحد المقبل في مدينة Melbourne.

ولضمان وصول الفرق في الوقت المناسب، جرى تنظيم رحلات طيران خاصة على وجه السرعة لنقل مئات من أعضاء الفرق والأطقم الفنية، وغادرت رحلتان مستأجرتان من لندن، إحداهما تابعة للخطوط الجوية البريطانية مع توقف في سنغافورة، والأخرى بدرجة رجال الأعمال فقط عبر تنزانيا، حاملة أفرادا من 10 فرق إلى جانب مسؤولي البطولة، وتم تنسيق هذه التحركات العاجلة بواسطة وكالة السفر الرياضية "ترافل بلاسيس".

ومن المقرر أن تصل الأطقم إلى ملبورن قبل 48 ساعة من انطلاق التجارب الحرة على حلبة Albert Park Circuit، ما يمنح الفرق وقتا كافيا للاستعداد.

ويشارك في كل جولة من البطولة نحو 2000 شخص، ويعتقد أن ما لا يقل عن ربعهم كان من المفترض أن يسافر عبر مراكز عبور رئيسية مثل الدوحة ودبي، قبل أن تجبرهم الأزمة على تغيير مساراتهم إلى محطات بديلة شملت الصين وتايلاند واليابان وسنغافورة والولايات المتحدة.

ورغم التحديات اللوجستية، أبدى مسؤولو البطولة ثقتهم الكاملة في انطلاق السباق وفق الجدول، وبعد جولة أستراليا، تتجه الفرق مباشرة إلى Shanghai، ثم إلى Japan، قبل سباقين متتاليين في البحرين والسعودية خلال أبريل.