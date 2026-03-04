قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بخاف على سُمعتي| مصطفى كامل يكشف تفاصيل أزمة هيفاء وهبي مع «الموسيقيين»: «مبحبش الشطب.. بحس إني قاتل»
قائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود
منتخب مصر 2009 يبدأ معسكره استعدادا للتصفيات الأفريقية
محافظ الإسكندرية: نعتز بالدور الوطني للنيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون
أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع
أرسنال يهزم برايتون بهدف يتيم وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تدرس استهداف مدنيين للضغط على لبنان
استمرار استبعاد كامويش وغياب هاني.. قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون
واشنطن تبلغ لبنان رسميا بوجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني داخل البلاد
تصعيد خطير.. مسئول إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
البيت الأبيض: واشنطن ماضية في إنهاء التهديد الإيراني
بالصور

سباق ملبورن ينطلق رغم أزمة السفر وفرق فورمولا-1 تصل برحلات خاصة

فورمولا-1
فورمولا-1
كريم عاطف

رغم الاضطرابات التي ضربت حركة الطيران عالميا بسبب إغلاق بعض المجالات الجوية في الشرق الأوسط، أكد منظمو Formula 1 إقامة الجولة الافتتاحية للموسم في موعدها، حيث ينطلق Australian Grand Prix الأحد المقبل في مدينة Melbourne.

ولضمان وصول الفرق في الوقت المناسب، جرى تنظيم رحلات طيران خاصة على وجه السرعة لنقل مئات من أعضاء الفرق والأطقم الفنية، وغادرت رحلتان مستأجرتان من لندن، إحداهما تابعة للخطوط الجوية البريطانية مع توقف في سنغافورة، والأخرى بدرجة رجال الأعمال فقط عبر تنزانيا، حاملة أفرادا من 10 فرق إلى جانب مسؤولي البطولة، وتم تنسيق هذه التحركات العاجلة بواسطة وكالة السفر الرياضية "ترافل بلاسيس".

ومن المقرر أن تصل الأطقم إلى ملبورن قبل 48 ساعة من انطلاق التجارب الحرة على حلبة Albert Park Circuit، ما يمنح الفرق وقتا كافيا للاستعداد.

ويشارك في كل جولة من البطولة نحو 2000 شخص، ويعتقد أن ما لا يقل عن ربعهم كان من المفترض أن يسافر عبر مراكز عبور رئيسية مثل الدوحة ودبي، قبل أن تجبرهم الأزمة على تغيير مساراتهم إلى محطات بديلة شملت الصين وتايلاند واليابان وسنغافورة والولايات المتحدة.

ورغم التحديات اللوجستية، أبدى مسؤولو البطولة ثقتهم الكاملة في انطلاق السباق وفق الجدول، وبعد جولة أستراليا، تتجه الفرق مباشرة إلى Shanghai، ثم إلى Japan، قبل سباقين متتاليين في البحرين والسعودية خلال أبريل.

الشرق الأوسط FORMULA Formula 1 Australian Grand Melbourne لندن ملبورن

