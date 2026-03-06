قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

هل كان الصيام عند الأمم السابقة؟.. أحمد عصام فرحات يجيب

أحمد عصام فرحات
أحمد عصام فرحات
البهى عمرو

رد الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، على سؤال أحد الأطفال حول ما إذا كان الصيام موجودًا في الأمم السابقة.

وأضاف أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن الصيام كان موجودًا بالفعل في الأمم السابقة، مستشهدًا بآية قرآنية تقول: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون"، موضحًا أن صيام الأمم السابقة قد اختلف في قدره وطريقته عن الصيام الحالي، حيث ورد أن سيدنا داود عليه السلام كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، بينما قد تختلف ممارسات الأمم الأخرى.

وأكد فرحات أن الهدف من الصيام واحد، وهو تقوى الله والتقرب إليه، مع الإشارة إلى أن التفاصيل الدقيقة لصيام الأمم السابقة قد لا تكون معروفة بشكل كامل.

الصيام أحمد عصام فرحات

