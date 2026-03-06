عصير الليمون في رمضان- ماذا يحدث للكوليسترول عند كسر الصيام به؟

كشف خبراء تغذية ودراسات علمية أن عصير الليمون قد يساهم في تحسين مستويات الكوليسترول بفضل احتوائه على فيتامين C والبكتين ومضادات الأكسدة.

فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول

وتشير الأبحاث إلى أن هذه المكونات قد تساعد في خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول النافع (HDL)، ما يدعم صحة القلب والجهاز الدوري.

ووفقًا لدراسات منشورة عبر موقع pupmed، فإن عصير الليمون قد يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية، خاصة عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.

كما أظهرت بعض الأبحاث أن الجمع بين عصير الليمون والثوم قد يعزز من تأثيره في تحسين دهون الدم، رغم أن الخبراء يؤكدون أنه ليس علاجًا نهائيًا للكوليسترول المرتفع، بل جزء من نمط حياة صحي.

آلية عمل عصير الليمون في خفض الكوليسترول

ويحتوي الليمون على الألياف القابلة للذوبان (البكتين)، والتي تلعب دورًا في تقليل امتصاص الكوليسترول من الأمعاء وتعزيز التخلص منه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في الليمون تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي الذي قد يؤثر على صحة الأوعية الدموية.

وتوضح الدراسات أن عصير الليمون قد يساهم في تحسين مستويات الدهون في الدم، لكنه لا يغني عن الأدوية الموصوفة من الطبيب للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

فوائد إضافية لعصير الليمون

وإلى جانب تأثيره المحتمل على الكوليسترول، يتميز عصير الليمون بفوائد متعددة، منها:

ـ تعزيز صحة القلب بفضل مضادات الأكسدة.

ـ المساعدة في الهضم وتحسين عملية امتصاص العناصر الغذائية.

ـ دعم جهاز المناعة لاحتوائه على فيتامين C.

ـ المساهمة في ترطيب الجسم عند تناوله مع الماء.

علاقته بالصيام في شهر رمضان

ويعد عصير الليمون من المشروبات المفضلة في رمضان، حيث يساعد في تعويض السوائل بعد ساعات الصيام ويمنح الجسم شعورًا بالانتعاش.

كما أن تناوله مع الماء يمكن أن يكون خيارًا صحيًا لدعم الترطيب، لكن ينصح بعدم الإفراط في السكر للحفاظ على قيمته الغذائية.

ويؤكد خبراء التغذية أن عصير الليمون يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي خلال رمضان، إلى جانب تناول وجبات متوازنة غنية بالألياف والبروتينات.