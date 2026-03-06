قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدر وفتح مكة وأكتوبر.. أحمد عصام فرحات يكشف أشهر انتصارات المسلمين في رمضان
النفط يشتعل في الأسواق العالمية وخام برنت يقترب من 90 دولارًا
دعاء يوم الجمعة 16 من رمضان.. 9 كلمات تقيك أشد 3 مصائب ردده الآن
استنزاف المخزون.. اجتماع طارئ في البيت الأبيض لمواجهة نفاد السلاح
إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟
قبل مواجهة الكأس.. أرقام عمر مرموش تمنحه الأفضلية أمام نيوكاسل
لنجعل إيران عظيمة مجددا.. ترامب يدعو طهران للاستسلام غير المشروط
لضمان الوصول الآمن.. كيف تحولت أجواء مصر إلى شريان حياة لشركات الطيران؟
تحذير رئاسي من رفع الأسعار ودراسة تحويل المخالفين لمحاكمة عسكرية.. وخبير اقتصادي يوضح أبعاد القرار
موعد صرف معاشات أبريل 2026
الزمالك والاتحاد السكندري.. شوبير يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك
بتخفيضات من 25 إلى 30 % .. محافظ القاهرة يفتتح معرض أهلا بالعيد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من السبت 7 مارس حتى الأربعاء 11 مارس 2026، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، يميل إلى الدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون باردًا ليلًا.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن البلاد خلال طقس الأيام القادمة،قد تشهد شبورة مائية في ساعات الصباح المبكر من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

كما تشير توقعات هيئة الأرصاد، إلى فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يوم السبت 7 مارس على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء خلال الفترة من السبت 7 مارس وحتى الأربعاء 11 مارس.

درجات الحرارة الأيام القادمة

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الأيام القادمة، كالتالي:

تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 21 و23 درجة مئوية للعظمى خلال هذه الفترة، بينما تتراوح في السواحل الشمالية بين 18 و20 درجة، وفي شمال الصعيد بين 22 و26 درجة، وتصل في جنوب الصعيد إلى نحو 29 درجة مئوية.

وأكدت الهيئة أن هذه التوقعات تأتي وفق أحدث خرائط الطقس، مع متابعة مستمرة للحالة الجوية وإصدار تحديثات في حال حدوث أي تغيّرات.

