الجوع أثناء الصيام.. أطعمة تجنبها في وجبة السحور

حذر خبراء تغذية من أن بعض الأطعمة التي يتم تناولها في وجبة السحور خلال شهر رمضان قد تؤثر سلبًا على مستوى الطاقة والشعور بالعطش خلال ساعات الصيام، ما يجعل الصيام أكثر صعوبة.

أطعمة ينصح بتجنبها على السحور

ويؤكد المتخصصون أن اختيار أطعمة مناسبة ومتوازنة في السحور يساعد على الحفاظ على مستويات الطاقة ويقلل الشعور بالجوع، وفقا لما نشر في موقع HealthClini.

ويقول خبراء التغذية إن هناك ثلاث فئات رئيسية من الأطعمة التي يفضل الابتعاد عنها في السحور:

- الأطعمة المالحة:

الأطعمة الغنية بالملح قد تزيد الشعور بالعطش خلال النهار، ما يجعل الصيام أكثر إرهاقًا. ومن أشهر الأطعمة المالحة التي يفضل تجنبها: المأكولات المصنعة، المخللات، الجبن المالح، والوجبات السريعة. وينصح الخبراء بتقليل كمية الملح في الطعام ومراجعة الملصقات الغذائية لاختيار المنتجات الأقل محتوىً من الصوديوم.

- الأطعمة الغنية بالدهون:

رغم أهمية الدهون في النظام الغذائي، فإن تناول كميات كبيرة من الأطعمة المقلية والدسمة في السحور قد يسبب حرقة المعدة وزيادة الوزن.

وتشمل هذه الأطعمة المعجنات المقلية والجبن الدسم. ويوصي المتخصصون بالاعتماد على الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات بكميات معتدلة.

- السكريات البسيطة:

الأطعمة الغنية بالسكر المكرر مثل الحلويات والمشروبات المحلاة تمنح طاقة سريعة لكنها لا تدوم طويلًا، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب والجوع بعد ساعات قليلة. كما تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستوى السكر في الدم، يليه انخفاض سريع يؤدي إلى الإرهاق.

نصائح لسحور صحي في رمضان

وينصح الخبراء بتناول وجبة سحور متوازنة تحتوي على البروتين والألياف للحفاظ على الشعور بالشبع، مع شرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف. كما يفضل الابتعاد عن الأطعمة المقلية والمشروبات الغنية بالسكر.