السعودية: التصدي لصاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، اليوم (السبت)، أنه جرى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

ومنذ قليل ؛ صرح المتحدث الرسمي بأنه تم إحباط محاولة هجوم على حقل شيبة، حيث نجحت الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيّرة في منطقة الربع الخالي.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية، قد نوه أمس باعتراض وتدمير 6 مسيّرات و5 صواريخ باليستية وكروز أُطلقت باتجاه مناطق مختلفة، بينها شرق الرياض وشمال شرقها، إضافة إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية وشرق محافظة الخرج.