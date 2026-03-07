قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة الحكام تعلن أطقم إدارة مباريات السبت في الدوري الممتاز
رباعية الهلال في شباك النجمة تعزز موقعه بجدول الدوري السعودي
أهلي جدة يهزم الاتحاد بثلاثية ويحسم ديربي جدة في الدوري السعودي
هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة
استعدادا للتصفيات الأفريقية.. منتخب الناشئين يتعادل وديا مع النصر 2005
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة السابعة عشرة من رمضان.. صور
محمد صلاح يتخطى على واين روني في سجل الأهداف مع ليفربول
ترامب: قضينا على البحرية الإيرانية.. ونقوم بعمل جيد جدا في طهران
لمحبي السيارات الفاخرة.. ماذا تقدم بنتلي كونتيننتال GT؟
هل يحصل محمد أحمد حسن على 80 ألف جنيه؟.. والدته: ادعاءات كاذبة
سلوت يشيد بأداء ليفربول بعد عبور ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي
إيران .. مقتل 8 في هجمات على أصفهان وتضرر 80 وحدة سكنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

7 علامات في جسمك تكشف أنك لا تشرب ماء كافيا في رمضان.. أخصائي تغذية يوضح

العطش
العطش
أسماء عبد الحفيظ

 يعاني بعض الصائمين من نقص السوائل في الجسم دون أن ينتبهوا إلى ذلك، خاصة إذا لم يحرصوا على شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور. ويؤكد خبراء التغذية أن الجفاف البسيط قد يسبب أعراضًا مزعجة تؤثر على نشاط الإنسان وتركيزه خلال ساعات الصيام.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية العلاجية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن كثيرًا من الأشخاص يعتقدون أنهم يشربون كمية كافية من الماء خلال رمضان، لكن في الواقع تكون الكمية أقل مما يحتاجه الجسم، ما يؤدي إلى ظهور علامات واضحة تشير إلى نقص السوائل.

الشعور المستمر بالعطش

يعد الشعور بالعطش من أولى العلامات التي تشير إلى أن الجسم يحتاج إلى مزيد من الماء. ويقول الدكتور أحمد صبري إن الإحساس بالعطش الشديد خلال ساعات الليل بعد الإفطار قد يكون مؤشرًا على أن الجسم لم يحصل على الكمية الكافية من السوائل.

وينصح بتوزيع شرب الماء على فترات بين الإفطار والسحور بدلاً من تناول كمية كبيرة دفعة واحدة.

الصداع المتكرر

 صداع

من العلامات الشائعة لنقص الماء في الجسم الإصابة بالصداع، خاصة في فترة ما قبل الإفطار. ويوضح أخصائي التغذية أن الجفاف قد يؤثر على تدفق الدم إلى الدماغ، ما يؤدي إلى الشعور بالصداع وعدم الراحة.

كما أن قلة السوائل قد تقلل من كفاءة الجسم في تنظيم درجة الحرارة، وهو ما يزيد من الشعور بالإرهاق.

جفاف الفم والشفاه

جفاف الفم وتشقق الشفاه من العلامات الواضحة التي تشير إلى نقص السوائل في الجسم. ويحدث ذلك عندما تنخفض كمية اللعاب بسبب عدم حصول الجسم على كمية كافية من الماء.

وينصح الخبراء بالإكثار من شرب الماء وتناول الخضروات والفواكه الغنية بالماء مثل الخيار والبطيخ.

الشعور بالتعب والإرهاق

يشير الدكتور أحمد صبري إلى أن نقص الماء قد يؤدي إلى الشعور بالتعب والكسل، لأن السوائل تلعب دورًا مهمًا في نقل العناصر الغذائية والأكسجين إلى خلايا الجسم.

وعندما تقل كمية الماء في الجسم، تتباطأ هذه العمليات، ما يؤدي إلى الشعور بالإجهاد وضعف النشاط.

تغير لون البول

يعد لون البول من المؤشرات المهمة التي يمكن من خلالها معرفة ما إذا كان الجسم يحصل على كمية كافية من الماء. فكلما كان لون البول داكنًا، دل ذلك على نقص السوائل في الجسم.

أما اللون الفاتح فيشير غالبًا إلى أن الجسم يحصل على كمية مناسبة من الماء.

جفاف الجلد

من العلامات التي قد لا ينتبه لها البعض أيضًا جفاف الجلد. فالماء يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على رطوبة الجلد ونضارته.

وعندما لا يحصل الجسم على كمية كافية من الماء، قد يصبح الجلد أكثر جفافًا وقد يفقد حيويته.

ضعف التركيز

وأشار أخصائي التغذية إلى أن نقص السوائل قد يؤثر كذلك على القدرة على التركيز والانتباه، لأن الدماغ يحتاج إلى كمية كافية من الماء ليعمل بكفاءة.

ولهذا قد يشعر بعض الصائمين بصعوبة في التركيز أو التفكير خلال ساعات الصيام إذا كانوا يعانون من نقص السوائل.

نصائح لتجنب الجفاف في رمضان

أكد الدكتور أحمد صبري أن أفضل طريقة لتجنب الجفاف في رمضان هي الحرص على شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء بين الإفطار والسحور.

كما ينصح بتقليل المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي لأنها قد تزيد من فقدان السوائل في الجسم، بالإضافة إلى تناول الخضروات والفواكه الغنية بالماء.
 

7 علامات تشرب 7 علامات في جسمك تكشف أنك لا تشرب ماءً كافيًا في رمضان الحرارة ارتفاع درجات الحرارة طول ساعات الصيام الإفطار والسحور نقص السوائل في الجسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

زيزو

ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

إسلام فتحي

إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب: محمد رمضان لو موجود كان قعد ناس كتير في بيتها

ترشيحاتنا

مسلسل درش

مسلسل درش الحلقة 17.. مصطفى شعبان يعاني من نوبات الاكتئاب والفصام

سحور الحريري

تيكا هم .. ليلة طربية لنجوم الأغنية في سحور الحريري |صور

كريم محمود عبدالعزيز

مسلسل المتر سمير الحلقة 2 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل فى صراع جديد بسبب قضية إثبات نسب

بالصور

7 علامات في جسمك تكشف أنك لا تشرب ماء كافيا في رمضان.. أخصائي تغذية يوضح

العطش
العطش
العطش

برج الثور حظك اليوم السبت 7 مارس 2026.. أمنح نفسك فرصة للتفكير

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..ركز طاقتك في اتجاه

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج السرطان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026.. لا تدع المشاعر السلبية تتحكم فى قراراتك

برج السرطان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج السرطان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج السرطان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026

فيديو

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد