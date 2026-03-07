بفارق 27 صوتا.. رمضان عبدالعال يفوز بمقعد نقيب مهندسي بورسعيد

أعلن المهندس وائل حرز، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بورسعيد، فوز الدكتور رمضان عبد العال بمقعد نقيب المهندسين بمحافظة بورسعيد، وذلك عقب انتهاء جولة الإعادة التي جرت الجمعة 6 مارس، بعد حصوله على عدد أصوات بلغ (509) صوتًا، مقابل حصول الدكتور محمد محمد الجوهري على (472) صوتًا، وذلك وفق النتائج النهائية لعملية الفرز.

وأوضح المهندس وائل حرز أن جولة الإعادة جاءت استكمالًا لانتخابات التجديد النصفي التي أُجريت الجمعة 27 فبراير الماضي، والتي أسفرت عن إعادة المنافسة على مقعد النقيب بين المرشحين الأعلى أصواتًا، مؤكدًا أن العملية الانتخابية جرت في أجواء تنافسية اتسمت بالاحترام والرقي بين جميع المرشحين وأنصارهم.



وأضاف رئيس لجنة الانتخابات أن اليوم الانتخابي شهد تنظيمًا مميزًا وغير مسبوق داخل مقر النقابة، حيث جرى توفير خدمات وتسهيلات عديدة للمهندسين لضمان مشاركتهم في الاستحقاق النقابي بسهولة ويسر، خاصة مع تزامن العملية الانتخابية مع شهر رمضان المبارك.



وأشار حرز إلى أن الانتخابات جرت تحت إشراف كامل من اللجنة القضائية، مع تطبيق أعلى درجات الشفافية، حيث تم تركيب كاميرات لمتابعة سير العملية الانتخابية داخل اللجان، إلى جانب بث مباشر على شاشة عملاقة خارج مقر النقابة، لتمكين الحضور من متابعة كل ما يجري داخل اللجان وصناديق الاقتراع لحظة بلحظة.



وأكد أنه جرى أيضًا توفير أتوبيسات لنقل المهندسين من مناطق مختلفة، بينها بورفؤاد وحي الزهور، إلى مقر النقابة، وذلك لتيسير مشاركتهم في العملية الانتخابية، فضلًا عن تسهيل الإجراءات داخل اللجان ومراعاة ظروف الصيام.



ولفت رئيس لجنة الانتخابات إلى أن انتخابات التجديد النصفي كانت قد أسفرت في جولتها الأولى عن حسم سبعة مقاعد بعضوية مجلس النقابة، حيث فاز عن شعبة الهندسة الميكانيكية كل من المهندس طه عمر علي والمهندس عبد الرحمن داغر، وعن شعبة الهندسة الكهربائية فاز كل من المهندسة هبه السعيد والمهندس حمدي السيد سالم.



كما فاز عن شعبة الهندسة المدنية المهندس حسن عبد الرحمن بسيوني، وعن شعبة الهندسة المعمارية المهندسة شرين نصر، فيما فاز عن شعبة الهندسة المتنوعة المهندس هيثم السعيد مصيلحي.



واختتم المهندس وائل حرز تصريحاته مؤكدًا أن انتخابات نقابة المهندسين ببورسعيد عكست وعيًا نقابيًا كبيرًا لدى أعضاء الجمعية العمومية، وحرصهم على المشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم، في مشهد يعكس حيوية العمل النقابي داخل المحافظة.