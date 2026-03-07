قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده الـ40 مع أسرته ونجوم الزمالك| شاهد
تقييم اللاعب تغير.. رئيس النادي المصري يكشف سبب فشل صفقة ناصر منسي
السعودية وباكستان تطالبان إيران بتغليب الحكمة والابتعاد عن الحسابات الخاطئة
تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي
8 حتى الآن.. تريزيجيه يتصدر جدول هدافي الدوري المصري
أيمن الجميل: جذور عائلتي تعود إلى تجارة الحبوب بين الصعيد وبحري
دعاء القنوت في صلاة الفجر.. ردد هذه الكلمات أثناء الصلاة
فشل مفاوضات الاتحاد الكويتي ع المدرب المغربي حسين عموتة
أمريكا توافق على بيع ذخائر لـ إسرائيل بنحو 152 مليون دولار
الخمريد والكابد والإتر والجاكود ..أكلات أسوانية ونوبية شهيرة فى رمضان..تعرف عليها
وزارة الدفاع⁩ السعودية: تدمير 4 مسيرات كانت متجهة إلى حقل شيبة
الخطيب: مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية حلم تحقق لخدمة المجتمع المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بفارق 27 صوتا.. رمضان عبدالعال يفوز بمقعد نقيب مهندسي بورسعيد

رمضان عبدالعال يفوز بمقعد نقيب مهندسي بورسعيد في انتخابات الإعادة
رمضان عبدالعال يفوز بمقعد نقيب مهندسي بورسعيد في انتخابات الإعادة
محمد الغزاوى

أعلن المهندس وائل حرز، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بورسعيد، فوز الدكتور رمضان عبد العال بمقعد نقيب المهندسين بمحافظة بورسعيد، وذلك عقب انتهاء جولة الإعادة التي جرت  الجمعة 6 مارس، بعد حصوله على عدد أصوات بلغ (509) صوتًا، مقابل حصول الدكتور محمد محمد الجوهري على (472) صوتًا، وذلك وفق النتائج النهائية لعملية الفرز.

رمضان عبدالعال يفوز بمقعد نقيب مهندسي بورسعيد في انتخابات الإعادة

وأوضح المهندس وائل حرز أن جولة الإعادة جاءت استكمالًا لانتخابات التجديد النصفي التي أُجريت الجمعة 27 فبراير الماضي، والتي أسفرت عن إعادة المنافسة على مقعد النقيب بين المرشحين الأعلى أصواتًا، مؤكدًا أن العملية الانتخابية جرت في أجواء تنافسية اتسمت بالاحترام والرقي بين جميع المرشحين وأنصارهم.


وأضاف رئيس لجنة الانتخابات أن اليوم الانتخابي شهد تنظيمًا مميزًا وغير مسبوق داخل مقر النقابة، حيث جرى توفير خدمات وتسهيلات عديدة للمهندسين لضمان مشاركتهم في الاستحقاق النقابي بسهولة ويسر، خاصة مع تزامن العملية الانتخابية مع شهر رمضان المبارك.


وأشار حرز إلى أن الانتخابات جرت تحت إشراف كامل من اللجنة القضائية، مع تطبيق أعلى درجات الشفافية، حيث تم تركيب كاميرات لمتابعة سير العملية الانتخابية داخل اللجان، إلى جانب بث مباشر على شاشة عملاقة خارج مقر النقابة، لتمكين الحضور من متابعة كل ما يجري داخل اللجان وصناديق الاقتراع لحظة بلحظة.


وأكد أنه جرى أيضًا توفير أتوبيسات لنقل المهندسين من مناطق مختلفة، بينها بورفؤاد وحي الزهور، إلى مقر النقابة، وذلك لتيسير مشاركتهم في العملية الانتخابية، فضلًا عن تسهيل الإجراءات داخل اللجان ومراعاة ظروف الصيام.


ولفت رئيس لجنة الانتخابات إلى أن انتخابات التجديد النصفي كانت قد أسفرت في جولتها الأولى عن حسم سبعة مقاعد بعضوية مجلس النقابة، حيث فاز عن شعبة الهندسة الميكانيكية كل من المهندس طه عمر علي والمهندس عبد الرحمن داغر، وعن شعبة الهندسة الكهربائية فاز كل من المهندسة هبه السعيد والمهندس حمدي السيد سالم.


كما فاز عن شعبة الهندسة المدنية المهندس حسن عبد الرحمن بسيوني، وعن شعبة الهندسة المعمارية المهندسة شرين نصر، فيما فاز عن شعبة الهندسة المتنوعة المهندس هيثم السعيد مصيلحي.


واختتم المهندس وائل حرز تصريحاته مؤكدًا أن انتخابات نقابة المهندسين ببورسعيد عكست وعيًا نقابيًا كبيرًا لدى أعضاء الجمعية العمومية، وحرصهم على المشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم، في مشهد يعكس حيوية العمل النقابي داخل المحافظة.

بورسعيد محافظة بورسعيد مهندسي بورسعيد نقابة المهندسين انتخابات المهندسين انتخابات نقابة المهندسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

ديانج

مفاجأة في الأهلي.. تطور جديد بشأن تجديد عقد أليو ديانج بعد تراجع فالنسيا

زيزو

حقيقة أزمة زيزو مع الأهلي.. تفاصيل

صورة أرشيفية

هل ترتفع أسعار البنزين في مصر؟ خبير يوضح سيناريوهات ما بعد تخطي النفط 100 دولار

ترشيحاتنا

مسلسل درش

مسلسل درش الحلقة 17.. مصطفى شعبان يعاني من نوبات الاكتئاب والفصام

سحور الحريري

تيكا هم .. ليلة طربية لنجوم الأغنية في سحور الحريري |صور

كريم محمود عبدالعزيز

مسلسل المتر سمير الحلقة 2 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل فى صراع جديد بسبب قضية إثبات نسب

بالصور

أطباء: مشروب يدعم صحة البروستاتا للرجال ويقلل خطر الإصابة

صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال

تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد يجب أن تكون على سفرتك في رمضان

تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد
تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد
تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد

مشروب سحري قبل النوم يحميك من الإمساك في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف السر

الأمساك
الأمساك
الأمساك

7 علامات في جسمك تكشف أنك لا تشرب ماء كافيا في رمضان.. أخصائي تغذية يوضح

العطش
العطش
العطش

فيديو

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد