قاد محمد حلمى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، حملة رقابية مكبرة للتفتيش على منافذ دخول السلع إلى المحافظة، للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات الغذائية قبل طرحها بالأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



قبل توزيعها على المحال التجارية.. سقوط ربع طن مصنعات لحوم فاسدة داخل سيارة على أبواب بورسعيد

وأسفرت الحملة عن ضبط إحدى السيارات الواردة من خارج المحافظة محملة بربع طن من اللحوم المصنعة منتهية الصلاحية، كانت في طريقها إلى التوزيع على المحال العامة والسوبر ماركت داخل المحافظة.

تم تحرير محضر بالواقعة لمخالفة القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس،كما تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وشدد وكيل تموين بورسعيد على أن منافذ بورسعيد آمنة تموينيًا والرقابة تضرب بيدٍ من حديد على المخالفين، وذلك في إطار تشديد الرقابة على السلع الواردة إلى محافظة بورسعيد، وتنفيذًا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد

وقال حلمى إن يقظة رجال تموين بورسعيد مستمرة، وإن الأجهزة الرقابية تعمل على مدار الساعة لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ دخول السلع، ومنع تسلل أي منتجات غير صالحة للاستهلاك إلى موائد المواطنين.





وأهاب مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمواطنين ضرورة شراء السلع من مصادر موثوقة، والتأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية المدون على المنتجات الغذائية، والإبلاغ فورًا عن أي مخالفات تموينية.

