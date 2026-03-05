قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

اليوم.. حفل لفرقة بورسعيد للإنشاد الديني في ليالي رمضان بالحديقة الثقافية

ليالي رمضان
ليالي رمضان
أحمد البهى

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان،  مجموعة متنوعة من الفعاليات بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، ضمن برنامج "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال بالشهر الكريم.

وتنطلق الفعاليات في الثامنة والنصف مساء مع عرض فني لفرقة بورسعيد للإنشاد الديني، يليه عرض السيرة الهلالية بمشاركة فرقة عز الدين نصر الدين، ضمن برنامج "راوي من بلدنا"، ويقدمه الشاعر د. مسعود شومان.

وضمن برنامج "واحة الشعراء" تقام أمسية شعرية تديرها أمينة عبد الله، ويشارك بها الفنان أحمد صالح، والشعراء: د. عايدي جمعة، أحمد عيد، محمد عبد الستار الدش، حسني الإتلاتي، محمد يوسف حامد، ، كمال عبد الرحيم، سيدة فاروق، وائل السمري، عويس معوض، وهناء أمين.

يعقب ذلك حفل توقيع ومناقشة كتاب "المكان بين الواقع والخيال السردي"، للناقد سيد الوكيل.

كما تشهد الفعاليات استمرار معارض الكتب والحرف التراثية، وتنفيذ مسابقات ثقافية للأطفال وورش فنية، وفقرة رسم على الوجه، بالإضافة إلى ورش حكي للموهوبين وذوي الهمم.

تنفذ فعاليات ليالي رمضان بالحديقة الثقافية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، والإدارة المركزية للشئون الثقافية، والإدارات التابعة، وتستمر بالمجان حتى 20 رمضان.

وتقدم الهيئة أكثر من 679 فعالية ثقافية وفنية كبرى خلال شهر رمضان في 8 مواقع مركزية بالقاهرة والأقاليم، إضافة إلى مئات الفعاليات بالمواقع الثقافية التابعة لها في مختلف المحافظات، تأكيدا لدورها في تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالخدمة الثقافية إلى جميع فئات المجتمع.

الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان ليالي رمضان الثقافية والفنية

