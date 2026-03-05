اليوم.. حفل لفرقة بورسعيد للإنشاد الديني في ليالي رمضان بالحديقة الثقافية

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة متنوعة من الفعاليات بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، ضمن برنامج "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال بالشهر الكريم.

وتنطلق الفعاليات في الثامنة والنصف مساء مع عرض فني لفرقة بورسعيد للإنشاد الديني، يليه عرض السيرة الهلالية بمشاركة فرقة عز الدين نصر الدين، ضمن برنامج "راوي من بلدنا"، ويقدمه الشاعر د. مسعود شومان.

وضمن برنامج "واحة الشعراء" تقام أمسية شعرية تديرها أمينة عبد الله، ويشارك بها الفنان أحمد صالح، والشعراء: د. عايدي جمعة، أحمد عيد، محمد عبد الستار الدش، حسني الإتلاتي، محمد يوسف حامد، ، كمال عبد الرحيم، سيدة فاروق، وائل السمري، عويس معوض، وهناء أمين.

يعقب ذلك حفل توقيع ومناقشة كتاب "المكان بين الواقع والخيال السردي"، للناقد سيد الوكيل.

كما تشهد الفعاليات استمرار معارض الكتب والحرف التراثية، وتنفيذ مسابقات ثقافية للأطفال وورش فنية، وفقرة رسم على الوجه، بالإضافة إلى ورش حكي للموهوبين وذوي الهمم.

تنفذ فعاليات ليالي رمضان بالحديقة الثقافية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، والإدارة المركزية للشئون الثقافية، والإدارات التابعة، وتستمر بالمجان حتى 20 رمضان.

وتقدم الهيئة أكثر من 679 فعالية ثقافية وفنية كبرى خلال شهر رمضان في 8 مواقع مركزية بالقاهرة والأقاليم، إضافة إلى مئات الفعاليات بالمواقع الثقافية التابعة لها في مختلف المحافظات، تأكيدا لدورها في تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالخدمة الثقافية إلى جميع فئات المجتمع.