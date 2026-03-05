تهشيم رأس عامل بـ قالب طوب في مشاجرة عائلية في الحوامدية

شهدت مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة مشاجرة عنيفة بين طرفين بسبب خلافات عائلية انتهت بإصابة عامل بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، تم نقل المصاب إلى المستشفى والقبض على المتهمين.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من قسم شرطة الحوامدية يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط مصاب، انتقلت على الفور، قوة أمنيّة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

تبين من خلال الفحص والتحري نشوب مشاجرة بين طرفين أسفرت عن إصابة عامل يبلغ من العمر 40 عاماً بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ

وأشارت التحريات إلى أن الحالة العامة للمصاب سيئة ولا يمكن استجوابه، كما تبين أن المشاجرة اندلعت بسبب خلافات أسريّة، قام خلالها أحد الأطراف بالتعدي على المجني عليه بـ"قالب طوب" التقطه من الأرض، مما تسبب في إصابته.

ألقت قوة أمنية من قسم شرطة الحوامدية القبض على طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.