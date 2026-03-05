قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باقة سيارات مستعملة سعرها 300 ألف جنيه,, صور ومواصفات
خبير لوائح رياضية: لا استئناف على الإيقاف.. والطعن يقتصر على الغرامة المالية
الصحة: ارتفاع منشآت الرعاية الأولية المعتمدة من GAHAR إلى 142 منشأة
هل تتحول المواجهة الإيرانية إلى فوضى اقتصادية طويلة الأمد؟
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت 3 منشآت رياضية في مناطق عدة بطهران
الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تهشيم رأس عامل بـ قالب طوب في مشاجرة عائلية في الحوامدية

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

شهدت مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة مشاجرة عنيفة بين طرفين بسبب خلافات عائلية انتهت بإصابة عامل بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، تم نقل المصاب إلى المستشفى والقبض على المتهمين.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من قسم شرطة الحوامدية يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط مصاب، انتقلت على الفور، قوة أمنيّة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

تبين من خلال الفحص والتحري نشوب مشاجرة بين طرفين أسفرت عن إصابة عامل يبلغ من العمر 40 عاماً بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ

 وأشارت التحريات إلى أن الحالة العامة للمصاب سيئة ولا يمكن استجوابه، كما تبين أن المشاجرة اندلعت بسبب خلافات أسريّة، قام خلالها أحد الأطراف بالتعدي على المجني عليه بـ"قالب طوب" التقطه من الأرض، مما تسبب في إصابته.

ألقت قوة أمنية من قسم شرطة الحوامدية القبض على طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

مشاجرة الحوامدية الجيزة مديرية أمن الجيزة النيابة العامة قسم شرطة الحوامدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود إزالة مخالفات البناء ورفع الإشغالات بعدد من المحافظات

صورة أرشيفية

الأنبا عمانوئيل في زيارة ودية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

تجارى دولى

مذكرة تفاهم بين شركة أوتروفاتو والبنك التجاري الدولي لتعزيز تمكين التجارة والحلول المالية في أفريقيا

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد