الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك

يمثل ملف تجديد العقود أزمة تواجه مجلس إدارة نادي الزمالك في قادم الأيام فى ظل أزمة الديون التي تحاصر القلعة البيضاء والتي تخطت حاجز الـ 183 مليون جنيه جراء الشكاوي الصادر بحقها قرارات نهائية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

ورغم أن إدارة نادي الزمالك تسعي بكل قوة لمحاولة الحفاظ علي العناصر الأساسية لاسيما وأن أزمة إيقاف القيد بقرار من الفيفا تستلزم البحث عن موارد مالية لإنهاء الأزمة والحصول على الرخصة الإفريقية فضلا عن فتح الباب أمام التعاقد مع عناصر سوبر لتدعيم صفوف الفارس الأبيض.

وأكدت إدارة نادي الزمالك في الوقت الراهن أنها لن تفتح المفاوضات من أجل تجديد عقود اللاعبين إلا بعد توافر الموارد المالية اللازمة.

صدى البلد يسلط الضوء على ملف تجديد عقود نجوم نادي الزمالك في قادم الأيام وموقف إدارة القلعة البيضاء.

حسام عبدالمجيد

ينتهي عقد حسام عبدالمجيد نجم دفاعات الزمالك خلال الموسم المقبل وهو ما يتيح له التوقيع لأي نادٍ آخر خلال العام القادم دون الرجوع للزمالك في حال عدم حسم الأمر مبكرًا.

وقرر مسئولو الزمالك تجديد التفاوض مع حسام عبدالمجيد قلب دفاع الفارس الأبيض الذي ينتهي عقده في صيف عام 2027 لموسمين إضافين على الأقل أملا في غلق صفحة الاغراءات المحلية من أندية منافسة مع منح اللاعب عقدا ماليا كبيرا يفوق ال 20 مليون جنيه سنويا.

كما ينوي الزمالك منح اللاعب وعودا بالحصول على فرصة الإحتراف الأوروبي حال وصول عرض مالي مناسب للنادي لا تقل قيمته عن 3 ملايين دولار في نهاية الموسم الجاري.

أحمد فتوح

قرر مسئولو نادي الزمالك فتح باب التفاوض مع أحمد فتوح ظهير أيسر الفارس الأبيض من أجل تمديد عقده مع القلعة البيضاء لـ موسمين بشكل إضافي على عقده الحالي إضافة إلي تعديل راتبه وزيادة المقابل المالي ضمن الفئة الأولى في تشكيلة الأبيض.

ناصر منسي

تسعى إدارة نادي الزمالك إلي تمديد عقد ناصر منسي من أجل ضمان إستمرار مستواه مع الفريق في المواسم المقبلة.

كما تسلمت إدارة الزمالك توصية من معتمد جمال المدير الفني للفارس الأبيض تتضمن بقاء المهاجم ناصر منسي ورفض رحيله عن صفوف القلعة البيضاء وتمديد عقده الذي ينتهي في صيف عام 2027.

محمد شحاتة

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك علي تعديل العقد المادي لنجم متوسط الميدان محمد شحاتة بما يتناسب مع أدائه الفني على أرض الملعب بهدف الحفاظ على استقراره وتحفيزه لمواصلة تقديم مستويات متميزة مع الفريق.

أحمد حمدي

ينتهي عقد أحمد حمدي لاعب الوسط في نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع مع أي نادٍ في الوقت الحالي.

وحتي هذه اللحظة لم تنجح إدارة القلعة البيضاء في التجديد لـ كابتن ماجد بسبب عدم الوصول إلى اتفاق نهائي.