عقوبة الكاف.. الترجي يعلن مواجهة الأهلي بدون جمهوره

أصدر نادي الترجي التونسي، بيانًا رسميًا عن توقيع عقوبة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على النادي الأهلي، بحرمانه من جماهيره في مباراتهم مارس الجاري باستاد القاهرة.

وقال الترجي عبر حسابه على فيسبوك: “يُعلِم الترجي الرياضي التونسي جماهيره الكريمة أن مباراة إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، التي ستجمع فريقنا بالنادي الأهلي المصري، والمبرمجة يوم 21 مارس بملعب القاهرة الدولي، ستقام دون حضور الجمهور”.

وأضاف الترجي في بيانه: يأتي ذلك إثر القرار الصادر عن لجنة التأديب التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، القاضي بإجراء المباراة دون حضور جماهيري