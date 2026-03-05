160ألف دولار غرامة جديدة على الزمالك بسبب يانيك فيريرا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغريم نادي الزمالك ماديا بغرامة مالية قدرها 160 ألف دولار لصالح المدير الفني السابق للقلعة البيضاء البلجيكي يانيك فيريرا.

ورحل فيريرا في وقت سابق هذا الموسم عن الزمالك، بعدما تم التعاقد معه الصيف الماضي، حيث كان من المقرر أن يحصل على قيمة شهرين من راتبه لكنه لم يتوصل لاتفاق بشأن تسوية ودية للمستحقات ليتمسك بالحصول على مستحقاته كاملة.

وكانت إدارة الزمالك قد توصلت في وقت سابق إلى تسوية مع فيريرا تقضي بحصوله على نصف مستحقاته فقط بدلا من تقاضي كامل المبلغ المتبقي في عقده، إلا أن النادي لم يتمكن من توفير قيمة التسوية في الموعد المحدد.