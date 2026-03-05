قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت 3 منشآت رياضية في مناطق عدة بطهران
الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟
إيران تنفي إطلاق طائرة مُسيّرة على أذربيجان
في نهار رمضان .. موظف يتحـ.ـرش بسيدة أثناء جلوسه خلفها بميكروباص بالدقي
قارب إيراني مسير يستهدف ناقلة النفط الخام سونانجول ناميبي
أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

160ألف دولار غرامة جديدة على الزمالك بسبب يانيك فيريرا

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
عبدالله هشام

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغريم نادي الزمالك ماديا بغرامة مالية قدرها 160 ألف دولار لصالح المدير الفني السابق للقلعة البيضاء البلجيكي يانيك فيريرا.

ورحل فيريرا في وقت سابق هذا الموسم عن الزمالك، بعدما تم التعاقد معه الصيف الماضي، حيث كان من المقرر أن يحصل على قيمة شهرين من راتبه لكنه لم يتوصل لاتفاق بشأن تسوية ودية للمستحقات ليتمسك بالحصول على مستحقاته كاملة.

وكانت إدارة الزمالك قد توصلت في وقت سابق إلى تسوية مع فيريرا تقضي بحصوله على نصف مستحقاته فقط بدلا من تقاضي كامل المبلغ المتبقي في عقده، إلا أن النادي لم يتمكن من توفير قيمة التسوية في الموعد المحدد.

الزمالك نادي الزمالك فيفا يانيك فيريرا فيريرا

رفع اشغالات
محافظ الشرقية
جانب من الحادث
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

