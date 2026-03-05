رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار البنزين والسولار في مصر، خاصة في ظل التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، وما ترتب عليه من ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار النفط عالميًا نتيجة التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز، وهو ما انعكس على حالة الترقب داخل سوق الطاقة.



ورغم هذه الأجواء المضطربة عالميًا، شهدت محطات الوقود اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 حالة من الاستقرار الكامل في الأسعار، وذلك تنفيذًا لقرار وزارة البترول والثروة المعدنية الصادر يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، والذي نصّ على تحريك أسعار المنتجات البترولية آنذاك، ثم تثبيت الأسعار لمدة عام كامل لضمان استقرار سوق الطاقة ومنع تقلبات مفاجئة قد تُثقل كاهل المواطنين.

ويأتي هذا التثبيت في إطار سياسة حكومية تستهدف تحقيق توازن دقيق بين الأسعار والمتغيرات العالمية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.



أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

جاءت الأسعار الرسمية المعتمدة للوقود وفق آخر تحديث على النحو التالي:

سعر لتر بنزين 95: 21 جنيهًا

سعر لتر بنزين 92: 19.25 جنيهًا

سعر لتر بنزين 80: 17.75 جنيهًا

سعر لتر السولار: 17.5 جنيهًا

سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 10 جنيهات

وتؤكد هذه الأرقام استمرار حالة الاستقرار داخل سوق المحروقات، في ظل التزام الدولة بعدم إجراء أي زيادات جديدة خلال فترة التثبيت المعلنة، رغم ما تشهده الأسواق العالمية من موجات صعود حادة في أسعار النفط والغاز.

أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم

وفق البيان الرسمي الصادر عن وزارة البترول، جاءت أسعار أسطوانات البوتاجاز كما يلي:

الأسطوانة المنزلية: 225 جنيهًا

الأسطوانة التجارية: 450 جنيهًا

ويعكس هذا التثبيت توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، وارتفاع تكاليف الطاقة في العديد من الدول.



أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

أعلنت الوزارة أيضًا أسعار شرائح الغاز الطبيعي المنزلي وفق النظام المعتمد:

الشريحة الأولى (حتى 30 مترًا مكعبًا): 4 جنيهات لكل متر مكعب

الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): 5 جنيهات لكل متر مكعب

الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): 7 جنيهات لكل متر مكعب

ويهدف هذا النظام الشرائحي إلى تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، بحيث تتحمل الشرائح الأعلى استهلاكًا تكلفة أكبر، مع حماية محدودي ومتوسطي الاستهلاك.

أسعار الغاز للاستخدامات الصناعية

فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، جاءت الأسعار على النحو التالي:

غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية

غاز الصب الصناعي: 16,000 جنيه للطن

وتهدف هذه التسعيرة إلى دعم قطاع الصناعة، وضمان استمرار عجلة الإنتاج دون تأثر كبير بتقلبات أسعار الطاقة عالميًا.



لماذا تم تثبيت أسعار البنزين لمدة عام؟

أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة عام كامل لم يكن قرارًا عابرًا، بل جاء كخطوة مدروسة للحفاظ على استقرار السوق ، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها سوق النفط العالمي.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات جديدة لزيادة أسعار الوقود، مشيرًا إلى حرص الدولة على احتواء تداعيات الأزمة الإقليمية، والتعامل مع آثارها الاقتصادية بحذر شديد.

وأضاف مدبولي أن مصر ليست بعيدة عن تداعيات الحرب الدائرة، لكنها تواصل العمل على حماية أمنها القومي واستقرارها الاقتصادي، مع الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية التي تضع الأمن القومي، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة، وبناء الإنسان على رأس أولويات المرحلة المقبلة.

وفي ظل استمرار التوترات العالمية، تبقى أسعار البنزين في مصر مستقرة رسميًا حتى الآن، بينما تظل الأنظار متجهة إلى أي مستجدات قد تفرض معادلات جديدة على سوق الطاقة خلال الأشهر المقبلة.