البابا تواضروس الثاني في عظته الأسبوعية: التوبة لا تعرف زمانًا ولا مكانًا
ليلة 15 رمضان.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح
مي عمر نجمة رمضان الأولى.. ومحمد سامي يؤكد: «الست موناليزا» رقم 1 على شاهد من البداية حتى النهاية
سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز
"الرجوع هو الحرية".. عظة روحية لقداسة البابا تواضروس في المقر البابوي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟
هل يجوز إرسال زكاة الفطر لبلد آخر؟.. الإفتاء توضح ضوابط نقلها
رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
تقارير: رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب نهائيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

القابضة الغذائية: توريد وإنتاج 3.2 مليون طن قصب لمصانع السكر

قصب السكر
قصب السكر
محمد صبيح

تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية في استلام محصول قصب السكر من المزارعين خلال موسم توريد 2026، وذلك من خلال مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لـ"القابضة للصناعات الغذائية"، بما يحقق الاستقرار في سوق السكر ويدعم المزارعين.

وقال الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في تصريحات صحفية اليوم، إنه تم استلام مليونين و964 ألف طن قصب من المزارعين منذ بدء موسم حصاد 2025/2026 في ديسمبر الماضي وحتى صباح اليوم الأربعاء الموافق 4 مارس.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه تم إنتاج 306 آلاف طن من السكر الأبيض من الكميات المستلمة بمصانع الصناعات التكاملية، في إطار الخطة الإنتاجية المعتمدة للموسم الحالي.

جدير بالذكر أن مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية هي: أبو قرقاص، كوم أمبو، إدفو، أرمنت، دشنا، قوص، جرجا، ونجع حمادي، موزعة على خمس محافظات هي: أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، والمنيا.

ومن جانبه، قال الكيميائي صلاح فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، إن موسم حصاد وتوريد قصب السكر الحالي يشهد إقبالًا كبيرًا من المزارعين لتوريد الكميات المتعاقد عليها مع الشركة.

وأضاف الكيميائي صلاح فتحي أن الشركة تستهدف، خلال موسم توريد القصب 2025/2026، توريد نحو 6 ملايين طن من المحصول لإنتاج كميات تتراوح بين 650 و675 ألف طن من السكر الأبيض، إلى جانب الصناعات التكاملية القائمة على مخلفات صناعة السكر.

وأضاف فتحي أن المصانع تعمل بنظام ثلاث ورديات يوميًا على مدار 24 ساعة، بما يضمن انتظام استلام المحصول وتحقيق المستهدفات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الطاقات التشغيلية خلال موسم العصير.

الدكتور شريف فاروق التموين قصب السكر موسم توريد 2026 السكر

