البترول : حملة على محطات وقود بالمنيا واكتشاف تلاعب بعيارات مسدسات التموين

في ضوء حرص الهيئة المصرية العامة للبترول على إحكام الرقابة وتحقيق الانضباط في نقل وتداول المنتجات البترولية، فقد تم تنفيذ سلسلة من الحملات والمرور الميداني من خلال اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية خلال الأسبوع الأخير من فبراير على النحو التالى :



تم تنفيذ حملة على عدد من محطات الوقود بمحافظة المنيا بالتنسيق مع مديرية التموين والتي أسفرت عن اكتشاف عمليات تلاعب بعدد من المحطات بعيارات مسدسات التموين وقد تم تشميع المسدسات التي تبين وجود تلاعب بها في حينه وتحرير محاضر لها كما تم تحرير محضر لإحدى المحطات للتوقف والامتناع عن البيع للجمهور.



خلال المرور الميداني تم ضبط سائق سيارة صهريجية بالطريق بمدخل المنيا الصحراوي الغربي أثناء قيامه بالتلاعب وتركيب وصلات معدة للسرقة على محابس التفريغ وسرقة جزء من حمولة السيارة وتم التحفظ على السيارة والسائق واتخاذ الإجراءات القانونية



من خلال المتابعة مع غرف عمليات الوقود بالشركات والتي ترصد حركة التشغيل بالمحطات ومراقبة حركة سيارات النقل عبر منظومة التتبع، فقد تم ضبط فروق في قراءات عدادات الطلمبات مقارنة بالمبيعات ، كشط وتعديل أرقام العدادات السرية ، خلط منتج بنزين 80 مع 92 في صهريج بإحدى المحطات وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين منهم حالة فسخ تعاقد لأحد وكلاء المحطات ، بالإضافة لتسجيل حالات تجاوز سرعة لعدد من سيارات نقل المنتجات عبر نظام (GPS)..



تم مراجعة مخزن توزيع أسطوانات بوتاجاز بمركز شبراخيت وتبين تلف الأرضيات وتهالك وسائل الإطفاء مع انتشار للمخلفات والخردة وقد تم اخطار شركة التوزيع المعنية لسرعة تلافي الملاحظات.

تم المرور والتفتيش على (29) محطة وقود بمحافظات (البحيرة – الإسكندرية – الغربية – المنيا) وأسفرت عن رصد عدد من الملاحظات الفنية المتعلقة بالسلامة والتأمين ، وقد تم إخطار الشركات المعنية لاتخاذ إجراءات المعالجة الفورية وموافاة اللجنة بما تم.

وعليه فإن أعمال اللجنة تهدف للكشف المبكر عن المخالفات التشغيلية والفنية، ومراجعة الشكاوى والتأكد من صحتها، واتخاذ إجراءات فورية (إيقاف صرف المنتج – لجان فحص – إجراءات قانونية) مع تعزيز الرقابة الرقمية عبر أنظمة القياس والتتبع .