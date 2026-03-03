قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 4 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
تقارير إيرانية: اختيار مجتبي خامنئي مرشدا جديدا لإيران خلفا لوالده الراحل
بعد قرار المالية .. موعد صرف مرتبات مارس 2026 رسميًا
في ظل الهجمات الإيرانية .. ولي عهد البحرين يتفقد الأسواق لمتابعة استقرار الإمدادات
الإمام الأكبر يجري اتصالا هاتفيا مع ملك البحرين تأكيدًا لتضامن الأزهر مع المملكة
كاس تحسم الجدل : الأهلي بطلًا للدوري بحكم نهائي .. وبيراميدز يتحدى القرار
زينة توكل : إعفاء مستفيدي الخدمات المتكاملة من إعادة الكشف الطبي يخفف العبء عنهم
وكالة فارس: احتمال تأجيل اختيار المرشد الإيراني إلى الأسبوع المقبل
البترول : حملة على محطات وقود بالمنيا واكتشاف تلاعب بعيارات مسدسات التموين
سحل وقسم شرطة ومحضر | ضحية 5 قطط يكشف حكاية فيديو صادم وسرقة علني
بعد إصابته الأخيرة .. هل يغيب كريستيانو رونالدو عن كأس العالم 2026؟
مرأة ومنوعات

أطعمة وحيل .. اكتشفي طرق علاج متلازمة ما قبل الحيض

اسماء محمد

تعد متلازمة ما قبل الحيض من المشكلات الصحية التى تعانى منها الكثير من الفتيات والنساء خاصة فى سن المراهقة.


ووفقا لموقع “ مايو كلينك ” يمكنك أعراض متلازمة ما قبل الحيض أو الحد منها عن طريق إجراء تغييرات في طريقة تناول الطعام وممارسة الرياضة والانخراط في الحياة اليومية. جَرِّبي النصائح التالية:
تناولي وجبات أصغر وأكثر تقارُبًا للحد من الانتفاخ والإحساس بالامتلاء.


قلِّلي تناوُل الملح والأطعمة المالحة للحَدِّ من الانتفاخ والاحتفاظ بالسوائل.


اختاري الأطعمة ذات المحتوى المرتفع من الكربوهيدرات المعقدة، مثل الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة.


اختاري الأطعمة الغنية بالكالسيوم، و إذا كنت لا تستطيع تقبُّل منتجات الألبان أو لا تحصل على كالسيوم كافٍ في طعامك، فقد يساعد تناول مكمِّل كالسيوم غذائي يوميًّا.


تجنَّب الكافيين والكحول.


ادمُجِ التمارين الرياضية في نظامك المعتاد.
مارسي في المشي السريع، أو ركوب الدراجة، أو السباحة أو أي نشاط هوائي آخر لمدة 30 دقيقة على الأقل أغلب أيام الأسبوع.

 يمكن للتمرين اليومي المُنتظَم المساعدة على تحسين صحتك العامة وإزالة بعض الأعراض، مثل الإرهاق والمزاج المحبط.

تخلَّصْي من التوتر ومارسى تقنيات الاسترخاء مثل  تمرينات ارتخاء العضلات التدريجي أو تمارين التنفس العميق للمساعدة في تقليل الصداع أو القلق أو اضطراب النوم (الأرق)، مارِس اليوجا أو التدليك للاسترخاء وتخفيف التوتر.


احصُلْي على قدر وفير من النوم وسجلي أعراضكِ لعدة شهور.


احتفظي بسجل لتحديد المحفزات للأعراض ووقتها وسيساعدكِ ذلكِ في التعرض لاستراتيجيات قد تساعدكِ في تخفيف هذه الأعراض.

مكمّلات الفيتامينات فكلَّا من الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين E وفيتامين B-6 يعملون على تهدِئة الأعراض، ولكن الدليل على ذلك محدود أو معدوم.

 أفادت بعض النساء بشعورهن بتخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحَيْض عند استخدام الأعشاب، مثل الجنكة، والزنجبيل، وكف مريم (شجرة العفة)، وزيت زهرة الربيع المسائية، ونبتة سانت جون، ومع ذلك أثبتت بعض الدراسات العلمية أن أي أعشاب تتَّسم بالفعالية في تخفيف أعراض المتلازمة السابقة للحَيْض، تحدَّثي مع طبيبك قبل تناول أي منتجات عشبية، حيث إنها قد تكون لديها آثار جانبية أو تتعارض مع أدوية أخرى تتناولينها و على سبيل المثال، تقلِّل نبتة سانت جون من فعالية حبوب منع الحمل.

متلازمة ما قبل الحيض الحيض أعراض متلازمة ما قبل الحيض علاج متلازمة ما قبل الحيض علاج أعراض متلازمة ما قبل الحيض

