قطر تعلن القبض على خليتين للحرس الثوري الإيراني بالدوحة

أعلن جهاز أمن الدولة في دولة قطر عن تمكنه من القبض على خليتين كانتا تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني داخل العاصمة الدوحة، في إطار جهوده المستمرة لحماية أمن البلاد وصون استقرارها.

وأفادت المصادر الرسمية بأن عمليات المراقبة والتحقيق المكثفة أسفرت عن توقيف عشرة أشخاص، بينهم سبعة متهمين مكلفين بأعمال تجسسية لرصد المنشآت الحيوية والعسكرية بالدولة، وثلاثة آخرين مكلّفين بمهام تخريبية بعد تلقيهم تدريباً على استخدام الطائرات المسيرة. كما تم العثور بحوزتهم على إحداثيات ومواقع لمنشآت حساسة وأجهزة اتصال وتقنيات متقدمة.

وخلال التحقيقات، أقر المتهمون بصلتهم بالحرس الثوري الإيراني وتلقيهم توجيهات للقيام بأنشطة تجسسية وتخريبية داخل الدولة.

ودعا جهاز أمن الدولة المواطنين والمقيمين إلى التحلي باليقظة والإبلاغ الفوري عن أي نشاطات مشبوهة لدى الجهات المختصة، حفاظاً على أمن وسلامة الجميع.