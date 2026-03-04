قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي
الإمارات تنفي دراستها الانضمام إلى الضربات الجوية على إيران
كيف يمكنك الاستفادة المشروعة من الأعمال الأدبية والفنية؟ القانون يجيب
جواسيس داخل دول خليجية .. خبير يكشف سيناريوهات الأيام المقبلة وموقف الصين وروسيا من التصعيد
الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى محترفى اليد
كنا نعلم بنية إسرائيل .. روبيو يكشف كواليس قرار الحرب ضد إيران
الخليج على صفيح ساخن .. صاروخ باليستي يصيب قاعدة العديد الأمريكية
جيش الاحتلال : صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وإيلات والجولان ووادي عربة
واشنطن بوست : مسيّرة إيرانية تستهدف محطة للاستخبارات الأمريكية في الرياض
ليندسي جراهام يطالب ترامب بشن ضربة مزدوجة : إسقاط إيران وملاحقة حزب الله
اتحاد الكرة يعدل مواعيد جولات دوري الكرة النسائية
ليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون بـ 1 - 2 رغم عودة صلاح للتسجيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

كيف يمكنك الاستفادة المشروعة من الأعمال الأدبية والفنية؟ القانون يجيب

الملكية الفكرية
الملكية الفكرية
حسن رضوان

تنص المادة 171 من قانون حماية  الملكية الفكرية المصري على أن المؤلف لا يمكنه منع الآخرين من القيام ببعض الأعمال على مصنفه بعد نشره، ما دام ذلك يتم ضمن حدود القانون وحماية المصالح المشروعة للمؤلف، مع الإبقاء على حقوقه الأدبية الكاملة.

وتتيح المادة للآخرين ممارسة عدة أعمال دون الرجوع للمؤلف، مثل أداء المصنف في اجتماعات عائلية أو تعليمية بدون مقابل، وعمل نسخة شخصية لمستخدم واحد، أو دراسات تحليلية أو اقتباسات للنقد والمناقشة، بشرط عدم الإضرار بالاستغلال التجاري للمصنف أو المصالح القانونية للمؤلف.

تصوير المصنفات الجوهرية في فنون تشكيلية

كما تحظر المادة نسخ أو تصوير المصنفات الجوهرية في فنون تشكيلية أو نوتات موسيقية أو برامج حاسوبية إلا وفق شروط محددة، مع إلزام البائع أو مركز الخدمة بمسؤولية تضامنية في حال الإخفاء أو الإهمال الجسيم.

وفيما يخص دور الصحف والإعلام، نصت المادة 172 على أن المؤلف لا يمكنه منع نشر مقتطفات من مصنفاته المنشورة أو مقالاته أو الخطب العامة، شريطة الإشارة إلى المصدر واسم المؤلف، بما يوازن بين حرية الإعلام وحماية الحقوق الأدبية.

ويعتبر القانون المصري بذلك أداة لضبط العلاقة بين حقوق المؤلف وحرية الاستفادة المشروعة من المصنفات، سواء لأغراض تعليمية أو بحثية أو إعلامية، مع الحفاظ على حقوق المؤلف المالية والأدبية في الوقت ذاته.

الملكية الفكرية الأعمال الأدبية والفنية الاستفادة المشروعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

استخراج رخصة موتوسيكل

الرسوم 1160 جنيها .. استخراج رخصة موتوسيكل جديد

الضريبة العقارية

100 ألف جنيه حد أدنى الإعفاء.. 4 حالات لإسقاط دين الضريبة

زكاة الفطر 2026

دار الإفتاء حددت قيمتها.. كم تبلغ زكاة الفطر 2026 فى مصر؟

بالصور

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

تناولها بعد الإفطار مباشرة .. 10 مشروبات تحسن الهضم فى رمضان

الهضم
الهضم
الهضم

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد