الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي
الإمارات تنفي دراستها الانضمام إلى الضربات الجوية على إيران
كيف يمكنك الاستفادة المشروعة من الأعمال الأدبية والفنية؟ القانون يجيب
جواسيس داخل دول خليجية .. خبير يكشف سيناريوهات الأيام المقبلة وموقف الصين وروسيا من التصعيد
الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى محترفى اليد
كنا نعلم بنية إسرائيل .. روبيو يكشف كواليس قرار الحرب ضد إيران
الخليج على صفيح ساخن .. صاروخ باليستي يصيب قاعدة العديد الأمريكية
جيش الاحتلال : صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وإيلات والجولان ووادي عربة
واشنطن بوست : مسيّرة إيرانية تستهدف محطة للاستخبارات الأمريكية في الرياض
ليندسي جراهام يطالب ترامب بشن ضربة مزدوجة : إسقاط إيران وملاحقة حزب الله
اتحاد الكرة يعدل مواعيد جولات دوري الكرة النسائية
ليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون بـ 1 - 2 رغم عودة صلاح للتسجيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الإمارات تنفي دراستها الانضمام إلى الضربات الجوية على إيران

الإمارات
الإمارات
ناصر السيد

نفت الإمارات تقارير حول دراستها الانضمام إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في ضرب إيران.

وكان موقع أكسيوس قد أفاد في وقت سابق من يوم الثلاثاء بأن أبوظبي تدرس اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة رداً على الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيّرة والصواريخ على أراضيها.

بعد وقت قصير من صدور التقرير، أصدرت الإمارات بياناً عبر وكالة أنباء الإمارات (وام) أكدت فيه أنها "لم تتخذ أي قرار بتغيير موقفها الدفاعي رداً على الهجمات الإيرانية المتكررة".

وجاء في البيان: "تؤكد الإمارات مجدداً أنها ليست طرفاً في هذه الحرب، ولم تسمح باستخدام أراضيها أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي لأي هجوم ضد إيران، وذلك تماشياً مع سياستها الراسخة في حسن الجوار وخفض التصعيد، والتزامها التام بميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف البيان: "كما تؤكد الإمارات احتفاظها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس، المعترف به بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وتابع البيان: "تؤكد الإمارات كذلك على أهمية المسؤولية الصحفية وضرورة الاعتماد على مصادر رسمية موثوقة قبل نشر أو تداول تقارير غير دقيقة أو مضللة".

