الإمارات تنفي دراستها الانضمام إلى الضربات الجوية على إيران

نفت الإمارات تقارير حول دراستها الانضمام إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في ضرب إيران.

وكان موقع أكسيوس قد أفاد في وقت سابق من يوم الثلاثاء بأن أبوظبي تدرس اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة رداً على الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيّرة والصواريخ على أراضيها.

بعد وقت قصير من صدور التقرير، أصدرت الإمارات بياناً عبر وكالة أنباء الإمارات (وام) أكدت فيه أنها "لم تتخذ أي قرار بتغيير موقفها الدفاعي رداً على الهجمات الإيرانية المتكررة".

وجاء في البيان: "تؤكد الإمارات مجدداً أنها ليست طرفاً في هذه الحرب، ولم تسمح باستخدام أراضيها أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي لأي هجوم ضد إيران، وذلك تماشياً مع سياستها الراسخة في حسن الجوار وخفض التصعيد، والتزامها التام بميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف البيان: "كما تؤكد الإمارات احتفاظها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس، المعترف به بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وتابع البيان: "تؤكد الإمارات كذلك على أهمية المسؤولية الصحفية وضرورة الاعتماد على مصادر رسمية موثوقة قبل نشر أو تداول تقارير غير دقيقة أو مضللة".