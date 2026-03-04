برلماني يشيد بإجراءات الحكومة لمكافحة الاحتكار وضبط الأسعار لحماية المواطنين

أشاد الدكتور نبيل العطار، عضو مجلس النواب، بالإجراءات الحازمة التي تتخذها الحكومة لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار في الأسواق، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على حماية المستهلك وضمان استقرار الأسواق.

وأضاف العطار في تصريحات خاصة أن متابعة الحكومة لسلاسل الإمداد المحلية والعالمية، والتنسيق المستمر مع اتحاد الغرف التجارية والمصنعين والتجار، يعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي محاولات لرفع الأسعار دون مبرر، ويضمن توفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

تطبيق القوانين المنظمة لحماية المنافسة

وأشار إلى أن تطبيق القوانين المنظمة لحماية المنافسة ومنع الاحتكار بكل حزم يرسخ الثقة في الأسواق ويؤكد للمواطنين أن الدولة لن تسمح بأي استغلال للظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.